La banda coruñesa Another Wasted Year abre su nueva etapa con el sencillo ‘No son para mí’

El grupo Another Wasted Year (AWY), con integrantes de A Coruña y Cambre, estrena este viernes su nuevo sencillo, ‘No son para mí’, con el que abren una nueva etapa cantando en castellano tras su primer EP, ‘Until we see the light’. “La evolución era inevitable”, explica la banda, que el pasado 25 de octubre tocó en el Wizink Center de Madrid, dentro de un evento para conmemorar los mil conciertos del recinto.



La formación de pop rock aborda en su nueva canción –que habla de una relación ‘tóxica’–, la importancia de la salud mental y puede escucharse desde el 23 de febrero en todas las plataformas digitales. Another Wasted Year, que fueron teloneros del Rock in Cambre en 2022, tocarán en A Coruña el 26 de abril.