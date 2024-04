El Ayuntamiento transformará Riazor para que compita con el Monte do Gozo

El concejal de Fomento y Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro, salió la semana pasada al paso de las declaraciones del BNG, que considera excesiva la inversión de 90 millones de euros que María Pita plantea para Riazor. Según los nacionalistas, existen otras prioridades en lo que se refiere a instalaciones deportivas. Pero Castro pide mirar más allá y confirmó los planes del Gobierno local para convertir el estadio en un espacio multiusos que pueda acoger grandes conciertos, lo suficiente como para rivalizar con el Monte do Gozo.



Castro ya había señalado hace meses que A Coruña necesita más espacios donde celebrar eventos: en ese entonces, había señalado que se buscaba un espacio con una capacidad intermedia: menor que el Coliseum, pero mayor que otros espacios de la urbe como el teatro Colón o el Palacio de la Ópera. Un recinto para unas 3.000 personas sería idóneo “para redondear” la capacidad de la ciudad para “celebrar eventos musicales” y ser la referencia en el noroeste español.



Ahora, parece que A Coruña busca arrebatar a Santiago su protagonismo en los grandes eventos culturales. En palabras del responsable, no puede ser que “cando falamos dun gran evento musical a Galicia que se pense inmediatamente no Monte do Gozo”. Desde su punto de vista, la candidatura para acoger varios partidos del Mundial 2030 es una oportunidad. “É unha pena que non aproveitemos iso para ter un gran recinto. Estamos falando da gran oportunidade que supón para nós reformar o estadio de Riazor”, declaró Castro. Por eso, “nós non podemos facer un plantexamento con respecto á reforma de Riazor que simplemente se refira a unha reforma destinada a un estadio de futbol. Ten que convertir o estadio nun verdadeiro recinto multiusos, como se está facendo no estadio de Santiago Bernabeu”.



En este sentido, los conciertos del Morriña Fest celebrados en 2022 supusieron una especie de ensayo. Aunque sus detractores recuerdan cómo daño el césped las pisadas del público.



Programación plural

A corto plazo, Castro promete también novedades para este verano. “Espero que consigamos unha programación moi plural en canto a contidos e expresións culturais. Sobre todo, queremos facer algo que sexa moi interactivo. É fundamental –e A Coruña cada vez está mais niso– que haxa actividade nas rúas, onde a xente non vaia como meros espectadores. A Coruña ten avanzado na recuperación de espazos para a xente. O que queremos é poñelos en valor. Qué mellor forma que incorporalos a espazos e recintos de carácter cultural”.



“Houbo unha idea, un concepto que funcionou ben: incorporar espazos urbanos a eventos de carácter cultural. Agora a cidade está cada vez mais preparada para iso coa recuperación de entornos para a cidadanía”. Castro puso como ejemplo la apertura de los muelles de Calvo Sotelo al público para la celebración de varios festivales de música, lo que supuso un “hito”.



Edimburgo es el referente: en agosto, las calles de la ciudad escocesas se llenan de actuaciones del festival más importante de Europa: “Queremos facer da Coruña no mes de agosto unha especie de Edimburgo de España”, declara Castro.