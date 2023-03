El Ayuntamiento reúne toda su atención a mayores en el programa "Coruña Acompaña"

La concejala de Igualdad, Bienestar Social y Participación Ciudadana, Yoya Neira, presentó hoy en María Pita el nuevo logo "Coruña Acompaña", que aglutinará desde ahora todas las actividades para personas mayores que se promuevan desde el Ayuntamiento.



"Coruña Acompaña nace do interese do Goberno que preside Inés Rey de atender mellor as necesidades das persoas maiores da cidade” señaló Neira, para recordar que según los últimos datos oficiales un cuarto de la población coruñesa tiene más de 65 años.



“Hai máis persoas maiores que nunca na cidade e é evidente que esa porcentaxe irá subindo debido á maior esperanza de vida”, señaló Neira para explicar que "estamos obrigados a atender os novos retos que van xurdindo, como a soidade non desexada, os problemas de saúde mental dos maiores, a fenda dixital e tantos outros. Por iso é imprescindible que comecemos a poñer en marcha desde agora mecanismos de apoio para as nosas veciñas e veciños maiores para que o seu envellecemento sexa activo e saudable”.

El plan es integrar no solo las actividades que se están desarrollando para los mayores, como los viajes y excursiones que organizan los centros cívicos y que empiezan esta semana o los bailes que se retomaron el año pasado. Además, también habrá nuevas iniciativas como un proyecto piloto de asistencia a través de la televisión, así como mejoras en el Servizo de Asistencia a Domicilio. Con esta agrupación de servicios, el Ayuntamiento lo que busca es simplificar el acceso a los mayores al amplio catálogo de actividades municipales.

"Coruña Acompaña" se estrena mañana, 14 de marzo, con un encuentro sobre la soledad no deseada que se celebrará en el Ágora a partir de las 09.30 horas. La charla es abierta al público y en ella participará la exministra de Asuntos Sociales y presidenta del Observatorio de Soledad no Deseada de la Fundación Once, Matilde Fernández, que debatirá con la alcaldesa, Inés Rey, sobre los retos a los que se enfrentan las ciudades del siglo XXI para acompañar a sus mayores.

En el acto habrá además una mesa redonda en la que participará el Ayuntamiento junto a entidades como Cáritas, Cruz Roja o Renacer, que dedican parte importante de su actividad a colaborar en el ciudado y acompañamiento a coruñeses. La jornada se completará con consejos sobre envejecimiento saludable a cargo de integrantes de la Real Academia de Medicina, conferencias, talleres de fisioterapia y movimientos y una actuación especial del cómico Xosé Antonio Touriñán.