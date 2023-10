El Ayuntamiento lleva a comisión esta semana las nuevas ordenanzas fiscales

El secretismo invade las negociaciones presupuestarias entre el PSOE y el BNG, que han asumido el reto de llevar a pleno las cuentas a tiempo para que entren en vigor antes de que acabe el año. El portavoz municipal, Francisco Jorquera, ejemplificaba ese silencio informativo cuando, al preguntársele por la marcha de las negociaciones, respondía: “Nin ben nin mal. Van”. Pero esta semana se verá un avance, porque se van a presentar en comisión las ordenanzas fiscales, un requisito imprescindible para aprobar a su vez las cuentas.



Las ordenanzas fiscales son importantes porque constituyen la principal fuente de ingresos de las arcas municipales. No solo el IBI, sino otros cobros como las tasas de las de basura. De esta última se espera que sufra un importante incremento, similar al del área metropolitana, de entorno a un 35%, al entrar en vigor una normativa que obliga a repercutir todo el gasto de la recogida y tratamiento de desperdicios a los contribuyentes. Pero también pueden alterarse otras tasas respecto al año pasado.



Una vez se estimen los ingresos, se podrán empezar a repartir los gastos. Por su parte, el portavoz municipal y teniente de alcaldesa de Hacienda, José Manuel Lage, había mencionado las ordenanzas fiscales cuando se estableció el calendario de reuniones. “É un traballo que irá en paralelo. Si somos capaces, será un punto importante que favorecerá o orzamento”, había declarado.



Diferentes enfoques

No es que las negociaciones estén siendo fáciles, principalmente por los diferentes enfoques. El portavoz municipal y concejal de Economía, José Manuel Lage, intenta que el Bloque se contente con incluir sus aportaciones a las cuentas de 2024. Por su parte, Jorquera, que era favorable a un bipartito (que el PSOE rechazó), exige que su partido intervenga en la redacción integral del documento. No hay que olvidar que Inés Rey gobierna en minoría, con solo once concejales, y que necesita los cuatro nacionalistas para la mayoría absoluta frente al PP



Oficialmente, la negociación para los presupuestos de 2024 comenzó el 28 de septiembre. Fue una reunión de casi dos horas, de las que salieron con un calendario para el mes de octubre y con el objetivo de alcanzar un acuerdo a finales de dicho mes o, más probablemente, a principios de noviembre. De esta manera se conseguiría aprobar los presupuestos antes de que acabe el año y entrarían en vigor en enero.



Sería la primera vez que se conseguiría con un gobierno en minoría en A Coruña, puesto que la Marea Atlántica no lo logró durante su mandato, y teniendo en cuenta que el Gobierno de Inés Rey fue incapaz de aprobar las cuentas en dos de los cuatro años del su primer mandato. Durante este año, el Ayuntamiento ha funcionado con las cuentas prorrogadas de 2023, lo que ha obligado a modificarlas varias veces.