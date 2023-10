El Ayuntamiento se lanza a una carrera para evitar la subida de la tasa de basura en A Coruña

El uno de enero del próximo año no solo está cargado de buenas intenciones, sino también de problemas para el Ayuntamiento. Varias normativas medioambientales entran en vigor y algunas de ellas pueden provocar unas brutales subidas en las tasas de basura que pagan los coruñeses. Pro eso ayer se celebró una reunión en María Pita con los responsables del Consorcio As Mariñas. El objetivo es resolver antes de que acabe el año las alegaciones presentadas al anteproyecto de la planta de reciclaje de Nostián.



Esa fue la cuestión que se puso sobre la mesa de trabajo entre el Ayuntamiento coruñés y el Consorcio As Mariñas, que gestiona la basura del área metropolitana (excepto Arteixo). El asunto que tratan es complejo, y son varios los factores a tener en cuenta: primero,la nueva normativa fiscal derivada de la nueva ley de residuos y suelos contaminados penaliza enormemente, el vertido de residuos o la incineración. Segundo, que el coste del tratamiento de basura debe repercutir íntegramente en la tasa que pagan los vecinos.



Ahora bien: tanto As Mariñas como A Coruña reciclan sus desperdicios en Nostián, pero los rechazos del área metropolitana se envía a la planta de Sogama para su incineración, mientras que los de A Coruña acaban en Sobrado dos Monxes, en el vertedero de Gestán. Enviarlo a Sogama sería mucho más barato, por ser una planta pública y porque quema la basura.



Por eso el Gobierno local quiere “mantener la puerta abierta a una posible colaboración con Sogama”, como señalan en un comunicado. Ya en septiembre habían mantenido una reunión con la Xunta en ese sentido. La administración pública ofrece seguridad jurídica y estabilidad de precios frente a un operador privado.



Un año de retraso

Existen otras cuestiones técnicas a tener en cuenta, pero lo importante es que, aunque se cumplan las previsiones y se apruebe el anteproyecto antes de fin de año, no será posible licitar el contrato hasta bien entrado 2024. No hay que olvidar que el anteproyecto está paralizado desde hace un año, y que la propia gestión de la planta, que lleva Albada, se realiza de forma irregular desde hace tres años, después de que caducara la concesión. Está por ver cómo esto afectará a las tasas.



El anteproyecto se frustró porque el Ayuntamiento no contó con As Mariñas, que supone el 50% de la basura de Nostián, para redactar el documento. Ahora, el Gobierno local asegura que todas las aportaciones se estudiarán con el Consorcio “que non só é tratado como un cliente da planta senón como un socio preferente do concello da Coruña”.