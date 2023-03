El Ayuntamiento creará una mesa de trabajo para regular los pisos turísticos de A Coruña

El concejal de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, Francisco Díaz Gallego, se reunió hoy con diversas asociaciones y entidades del tejido hostelero e inmobiliario para escuchar sus propuestas de cara al desarrollo de una norma que regule los pisos de uso turístico. A ellos les trasladó que se creará una mesa de trabajo con los diferentes sectores para cerrar todas las medidas precisas para generar la norma en la que ya está trabajando el Ejecutivo dirigido por Inés Rey.

A lo largo de la mañana pasaron por María Pita representantes de la Asociación de Administradores de Predios, la Asociación Empresarial de Hospedaxe da Coruña (Hospeco), la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios da Coruña (Aproinco), la Asociación de Inquilinos da Coruña, la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

El objetivo, señaló el edil, es escuchar a todos los sectores para acordar las posibles medidas, que podrían pasar por una modiciación del Plan General de Ordenación Municipal o la aprobación de una nueva ordenanza. Para tal fin, se constituirá una mesa de trabajo con distintos sectores, a la que se invitará también a la Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e Área Metropolitana. “Buscamos que haxa pluralidade e prestar atención a todas as partes implicadas, sen perder de vista a evolución recente do mercado inmobiliario na cidade, especialmente no referente aos alugueiros”, apuntó el edil, que también recordó que se está realizando un censo de los alojamientos de este tipo que existen en la ciudad.