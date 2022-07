El Ayuntamiento concede 100.000 euros a 44 asociaciones sin ánimo de lucro de la ciudad

El Ayuntamiento acaba de publicar en la web municipal la lista con la propuesta de resolución definitiva de las subvenciones para entidades sociales, en las que invierte una cuantía total de 100.000 euros.



A través de la Concejalía de Benestar, 44 asociaciones de la ciudad recibirán esta ayuda para llevar a cabo sus actividades o proyectos de interés social este año. “A finalidade das subvencións é a cooperación en actividades ou proxectos de promoción e reinserción social, a prestación de servizos sociais e, en xeral, as que persigan un interese social no ámbito dos servizos sociais, no termo municipal da Coruña, a realizar durante o ano 2022”, indica el Ayuntamiento.



El importe más alto concedido para cada proyecto es de 8.000 euros y cada entidad solicitó un proyecto como máximo, recuerda el Ejecutivo.

Marea Atlántica



Por otra parte, Marea Atlántica destacó que fue el grupo que más mociones presentó y defendió en el pleno de la Diputación en el segundo trimestre del año.



“Presentamos seis iniciativas políticas entre as 15 que se debateron entre abril e xuño, o dobre que calquera grupo”, dicen.