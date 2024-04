Los autónomos denuncian que A Coruña perdió 200 comercios en los últimos tres ejercicios

El trabajo autónomo es un buen barómetro para medir el mercado laboral: si crece, es que hay menos oferta de empleo, como señala el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad. En A Coruña, se mantiene estable, excepto en lo que se refiere al pequeño comercio, en el que cae. Pasó de 3.586 a 3.317 en tres años. Abad advierte de que el 20% del comercio que se destruye en la provincia se dio en la capital.

“Non me parece una pérdida pequena, sobre todo tendo en conta que é un periodo e tempo moi curto: tres anos”, sentenció. En la provincia, desde 2021 hasta 2024 1.157 comercios, prácticamente un comercio diariamente en la provincia de A Coruña. La hostelería resultó ser más resistente: se perdieron en este tiempo 153 locales.



Los factores que perjudican al pequeño comercio son mucho más perjudiciales en poblaciones pequeñas, en áreas de menos de diez mil habitantes. “É donde sufren auténticos descalabros”, admite Abad. Pero otras ciudades de la provincia, como Santiago, apenas han perdido cien comercios. Comparativamente hablando, “son datos que no son bos”.



La situación de algún sector concreto se acentúa, como el comercio o la pequeña hostelería que son los que más sufren el impacto de las grandes empresas. No solo la venta online. “A debacle do comercio comeza cando as comunidades perden as competencias para lexislar as rebaixas”, recuerda. De aquello hace diez años. “En Galicia se perderon 20.000 pequenos comercios en dez anos”, denuncia. Es necesario modernizar el pequeño comercio para que sea más competitivo y legislar para evitar ventajas a las grandes superficies. “Non basta regalar bolsiñas no Nadal”, critica.



Estabilidad por cuenta propia

Por otro lado, mientras que el comercio pierde fuerza, desde el punto de vista del trabajo autónomo en general, Abad reconoce que “el saldo en A Coruña no es malo”. Prácticamente el número de autónomos en 2024 es el mismo que el de hace dos años: 15.351: apenas diez menos. “Dónde hai unha variante significativa é nun sector atomizado, que é o do comercio”, explica.



Abad insiste en que el mercado de trabajo por cuenta ajena, es anticíclico: cuando hay más oferta de empleo, descienden los autónomos. Cuando es la oferta de empleo lo que escasea, entonces los trabajadores deciden autoemplearse. En cambio, a nivel provincial, A Coruña perdió cerca de 600 autónomos. Proceden fundamentalmente de sectores que a priori debieron haber resistido mucho mejor la situaciones económicas que se vinieron produciendo en los últimos años: hostelería, turismo, sectores fundamentales en los que se concentran.



Por contra, subieron las profesiones asociadas a alta cualificación: sectores técnicos derivados de la medicina, educativo... Trabajadores por cuenta propia con cualificaciones académicas altas. “Mudamos a transformación do texido productivo, que é o traballo máis de calidade, mentres que o que tiñamos era a evolución positiva dun traballo de cantidade”, señaló Abad.



Desde UPTA defienden que con cualificación y experiencia, el trabajo por cuenta propia no tiene por qué ser una segunda opción. El estigma viene, asegura, porque tras la crisis de ladrillo hubo muchos autónomos forzados. “Neste momento hai un troco, unha reconversión do noso mercado de traballo, pola subcontratación. Moitos utilizan a fórmula freelance, sobre todo os mais xoves”, apunta el presidente de UPTA. Pero también persiste el fenómeno de los falsos autónomos.



El comercio, en general, es un sector que creció en el número de contrataciones por cuenta ajena pero con contratos “moito máis precarios” que los que ofrecen los pequeños comerciantes, a decir de Abad, que afirma que los empleadores no tienen “ningún problema” en aplicar el convenio colectivo del sector, con la contratación a tiempo completo de los trabajadores. “Non tenemos ningún problema para xenerar empleo de calidade”, defendió el presidente de UPTA.