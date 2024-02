El comercio de Os Mallos llega a todas las edades a través de su app

El comercio de Os Mallos ha aprovechado que la celebración del entroido coincide con San Valentín para dinamizar la actividad en los establecimientos del barrio. A través de su app móvil, ‘Eu Mallos’, ofrecen promociones y sorteos en numerosos negocios. Además, muchas de las ofertas están ligadas a la tarjeta de fidelización que se pueden descargar los clientes y que, tal y como explica la presidenta de Distrito Mallos, Alba Balsa, “está teniendo muy buena acogida entre los clientes del Centro Comercial Aberto”.



Estas tarjetas ya están en manos de más de 400 personas que se registraron desde el pasado mes de enero, por lo que cuentan con ventajas que consiguen con sus compras registradas. “Es fantástico ver cómo tenemos comerciantes de edad avanzada que han acogido la app con ganas y lo están haciendo genial”, añade Balsa.



El tejido comercial de Os Mallos, en un momento en el que muchos autónomos sufren las consecuencias del aumento de costes, no se rinde. “Tenemos claro que sin perder nuestra esencia tenemos que modernizarnos y pelear por no perder el tejido comercial que queda. Nosotros conservamos muchos compradores concienciados de barrio con los que queremos conectar más y ser más atractivos para otras generaciones de clientes”, sostiene la presidenta de la entidad comercial Distrito Mallos. La aplicación móvil de la entidad comercial está cofinanciada por la Xunta gracias a los fondos Next Generation, pero el cariño lo ponen los comerciantes de este Centro Comercial Aberto.

La aplicación



La app, la primera aplicación móvil de una asociación comercial de la ciudad, tiene un buscador en el que poder localizar los comercios adheridos en la zona, unos 120 establecimientos. Esta herramienta cuenta también con un directorio en el que encontrar horarios, enlaces y canales de contacto para poder hablar con los comerciantes. Además, existe un apartado en el que se recomiendan locales en los que comprar o comer sin salir de Os Mallos. Este último está pensado para la gente visita la ciudad o que no conoce el barrio.



‘Eu Mallos’ nació hace poco más de un mes acompañada de premios para los clientes más fieles. Así, con compras acumuladas, quien se descargue la tarjeta de fidelización de la aplicación podrá ganar descuentos y ventajas en el barrio. En los comercios adheridos del barrio se informa de su existencia para que nadie pierda su oportunidad.