El autobús tendrá un 30% de descuento con la tarjeta Millennium a partir de septiembre

El Gobierno local anuncia hoy, a través del teniente de alcalde, José Manuel Lage, que ha conseguido la subvención del Gobierno central que permitirá reducir la tarifa del bus un 30%, aunque solo para los viajeros que emplean la tarjeta Millennium. Está excluido el billete de ida y vuelta, según los términos establecidos en el Real Decreto ley 11-2022. Esta reducción entrará en vigor el día uno del próximo mes y es de carácter temporal, hasta el 31 de julio de 2023.

Para los usuarios de la tarjeta Millennium, la tarifa general pasaría de 0,75 a 0,52, la social de 0,23 a 0,16 y la universitaria, de 0,30 a 0,21. “É unha rebaixa considerable”, había apuntado la alcaldesa, Inés Rey, que espera que fomente el uso del transporte público, aún no recuperado de la pandemia. Sin embargo, el director de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada no está tan seguro de si esta subvención atraerá a más viajeros a las paradas de bus: “Es difícil de valorar todavía. E n el transporte público, la demanda es inelástica al precio porque este es, ya de por sí, barato, y el viajero que utiliza el transporte privado normalmente no es por el precio por lo que suele cambiar al público”.