Roban en una confitería de A Coruña

La Policía Local de A Coruña acudió a las seis menos cuarto de esta tarde a una confitería de la calle Belén, en la Sagrada Familia en respuesta a una alerta por robo. Según confirmaron en el local, se había detenido a un sujeto que había tratado de llevarse el dinero de la caja aprovechando un descuido.

Se trata de un habitual del robo al descuido, según informan las autoridades. Los dueños del local se dieron cuenta de que había metido mano a la caja, de la que había podido hacerse con unos cien euros, pero no le permitieron abandonar el establecimiento mientras alertaban a las autoridades.

Cuando llegó la Policía Local lo reconocieron inmediatamente, así como a uno de sus cómplices habituales, que rondaba por la zona, pero que no parece implicado en este caso. No hubo heridos ni se produjeron daños, y lo robado no legaba a 400 euros, así que no se le ha detenido. SE ignora si las víctimas piensan presentar denuncia.