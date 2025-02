El Atlantic Pride de A Coruña ya tiene primeros conciertos: Judeline, Edurne, Nia, Merce y Paula Koops

El Atlantic Pride de A Coruña calienta ya motores para su 6ª edición, con la confirmación de los primeros nombres de artistas que formarán parte de su cartel en este 2025. Cinco grandes divas del pop español, Judeline, Edurne, Nia, Merche y Paula Koops, llenarán A Coruña de color y diversión con unas voces que harán las delicias de diversas generaciones.



Una de las figuras más destacadas en la neotradición musical actual, Judeline, aterrizará en los jardines de Méndez Núñez de la ciudad herculina el viernes 11 de julio con su célebre pop experimental, del que son seguidores los mesmísimos Rosalía y Bud Bunny, que hace referencias a los estilos más diversos, como el flamenco, el trap, el R&B o el reguetón.



También el viernes 11 de julio hará su aparición en el Atlantic Pride una de las promesas de la nueva onda pop española, Paula Koops, con un soy propio que recuerda con nostalgia a una fusión de los extrañados años 2000 con las tendencias musicales actuales.



El sábado 12 de julio, le llegará su turno a Edurne, con temas pegadizos de dance y pop de reminiscencias ‘dousmileiras’, de su actual éxito Éxtasis al eurovisivo Amanacer, con los que la representante de España en Eurovisión 2015 y participante de Operación Triunfo hace 20 años demostrará que se encuentra en su mejor momento de forma.



Por su parte, el jueves 10 de julio, también en los jardines de Méndez Núñez, Merche pondrá a bailar al público al son de himnos pop como Abre tu mente o No me pidas más amor. El mismo jueves 10 de julio, la ganadora de Operación Triunfo 2020, Nia, no defraudará a sus fans con su pop latino, ya sea melódico o de vanguardia, para presentar los temas de su álbum PALOSANTO.



Conocido como el ‘Orgullo del Norte’, el Atlantic Pride celebrará su 6ª edición en A Coruña del 6 a 13 de julio de 2025. Se trata de un festival pionero, gratuito e inclusivo nacido en la ciudad herculina en el año 2019, destinado a reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva. La cita, que en su pasada edición reunió a más de 25.000 personas, está impulsada por la Asociación Orgullo Coruña y el Ayuntamiento de A Coruña y cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña y el patrocinio principal de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.