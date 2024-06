Aterriza en A Coruña la cafetería de estilo japonés que triunfa en medio mundo

Tecnología, minimalismo y café de especialidad. Un pequeño oasis de Japón abrirá en pleno centro de A Coruña. The Coffee, situado en el número 9 de Juan Flórez, anuncia su apertura en el propio local. Su cartel de “próximamente”, sin embargo, ya ha dado de qué hablar en redes sociales, y es que esta cadena está presente en algunas de las principales capitales del mundo. A Coruña será la tercera ciudad de España donde aterrice tras su éxito en Barcelona y Valencia.

Creada en 2017, después de que los hermanos Alexandre, Carlos y Luis Fertoni viajasen a Japón varias veces, decidieron llevar la cultura del café ‘to go’ –para llevar– a Brasil. Desde entonces ya se ha instalado en Portugal, Francia, Emiratos Árabes, Tailandia, Perú, Chile y México. Su plan de expansión incluye urbes como Milán y Dublín, entre otras.



The Coffee promete una experiencia “única” para los clientes. El consumidor realiza su pedido en una tablet o aplicación móvil y finaliza el pago con tarjeta. Este proceso hace referencia al futurismo de la cultura japonesa en la que se inspiraron los fundadores de la firma. El sabor, como no podía ser de otra forma, es el gran protagonista. Cada bebida ha sido bautizada con nombres especiales que las hacen exclusivas. “Un black ginger o incluso un pure black, por ejemplo, no se encuentran en ningún otro lugar”, señalan en su página web.



Con bebidas frías y calientes, el concepto fue idealizado, creado y desarrollado por especialistas y baristas de renombre. El menú se renueva de forma constante para sorprender a los más exigentes. El café de especialidad es importado directamente desde Brasil y su oferta se complementa con productos de pastelería casera. En este local de Juan Flórez también se podrá adquirir merchandising y los animales serán bienvenidos.