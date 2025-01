Atacan el altar de Yoel en Juan Flórez con una navaja

La madre de Yoel Quispe, Maritza Yovana Gómez, denunció que alguien ha destrozado el altar levantado en memoria de su hijo, siutado en el cruce de la calle Juan Flórez con Orquesta Sinfónica, el mismo lugar donde fue apuñalado el 25 de diciembre de 2023.

Según explicó en Radiovoz, varios testigos vieron a chico arrancando con ayuda de una navaja las fotos del fallecido, de 22 años. "Me lo comunicaron ayer, y fui a recoger todas las fotos de mi hijo que habían hecho pedazos", se lamentó: "SI lo destrozan, me matan a mí".

Gómez asegura que no piensa retirarlo hasta que juzguen a todos los que considera responsables de la muerte de su hijo. Actualmente hay tres encausados, pero la madre considera que debería imputarse a otros jóvenes que formaban parte de la pandilla que se enfrentó a su hijo. "Más de un año y no se sabe nada. Yo no digo que paguen lo mismo que los demás, pero que sean juzgados", reclamó.

En cuanto al joven, uno de los testigos consiguió sacarle una foto, así que esperan identificarlo. Sobre todo, porque en la zona también hay cámaras. De esta manera, se le denunciaría por los daños.