Así será la programación del festival Imaxinaria, con creaciones de 21 países

El festival de animación Imaxinaria, que celebra su primera edición esta semana, del 10 al 14 de mayo, en Afundación, contará con cerca de medio centenar de trabajos, procedentes de 21 países de todo el mundo.

La cita, dirigida por Alberto Vázquez y Matilde Rodríguez, tiene como objetivo acercar este medio, la animación, "a todos los públicos", al tiempo que mostrar las capacidades y posibilidades "técnicas y narrativas" del mismo. Hasta ahora, hay ya inscritas entre 1.300 y 1.400 personas para las diversas propuestas.

Entre ellas está la vertiente escolar, de la que ya forman parte 600 alumnos, que verán algunos de los cortometrajes y votarán por sus favoritos para uno de los premios del público. De este modo, explicaba Vázquez, no sólo acercan la animación a los más pequeños, sino que les enseñan, de primera mano, como funciona un festival de cine, implicándolos en la selección de ganadores.

Y es que el certamen cuenta con premios para las propuestas que se presentan y que se entregarán en la última jornada del evento, el próximo domingo, a partir de las 19.00 horas. Estos galardones, con forma de unicornio, serán los que se llevarán los elegidos, así como 4.000 euros en premios.

Vázquez y Rodríguez destacaron la presencia de personalidades de la animación premiadas que participarán de esta primera edición, como el 'oscarizado', Michael Dudok de Wit, o la ganadora del Goya Isabel Herguera, que darán sendas clases magistrales. El propio Vázquez (ganador del Goya a mejor película de animación en la última edición) o Xosé Manuel Zapata (también ganador del Goya en anteriores ediciones) participarán de la cita, bien hablando sobre sus creaciones, bien proyectando algunas de las mismas.

El evento tendrá también un carácter solitario, algo que "non fai ningún festival do mundo", aseguraba el cineasta coruñés. Y es que la entrada para todo el festival será gratuita, solo siendo necesario llevar alimentos no perecederos para el banco de alimentos. Esto es así por la propuesta se enmarca en el programa 'Cultura por alimentos' que tiene instaurada Afundación.

Programa:

Mércores 10 de mayo 18.00 horas - Presentación 18.30 horas - Sección Oficial 'Ice Merchants' , de Joao González 'Histoire pour 2 trompettes' , de Amandine Meyer 'Louis 1er. Roi des moutons' , de Markus Wulf 'The Record' , de Jonathan Laskar 'Todo está perdido' , de Juan Fran Jacinto y Carla Pereira Docampo 'Hotel Nuit Noire' , de Vincent Albert, Neil Dieu, Malo Doucet, May Taraud y Marie Toury 'Sierra' , de Sander Joon 'Small Hours' , de Marta Sniezek y Christian Spurling 20.30 horas - 'As aventuras do príncipe Achmed' , con múisca en directo del quinteto Casperverk



Jueves 11 de mayo 16.30 horas - Bloque 'Mundos Digitales' 'Franceska' , de Alberto Cano 'Genethic' , de Laia Batlle 'Wayback' , de Carlos Salgado 'Combustible' , de Benoit Brissiaud, Louis Grossot, Quentin Maillet, Betty Natale y Pierre Picquot 'Merry big mess' , de Antoine Tomassi, Amaury Emond, Sacha Gosselin, Arthur Morle, Thimothé Ballan, Clémence Van Gout, Hugo Joron y Ambre Bohin 'The Monkey' , de Xosé Manuel Zapata y Lorenzo Degl'Innocenti 'The soloists' , de Yi Liu, Feben Elias Woldehawariat, Razahk Issaka, Mehrnaz Abdollahinia y Celeste Jamneck 18.00 horas - Charla: 'Dirección e técnicas de animación' , con Khris Cembre 19.30 horas - Sección Oficial 'Scale' , de Joseph Pierce 'Go Fishboy' , de Denise Cirone, Sebastian Doringer, Andrey Kolesov, Chiayu Liu, Zhen Tian y Lan Zhou 'Nyugvo Kod' , de Nikolett Fabián 'Phonorama' , de Alex Rey 'El after del mundo' , de Florentina González 'Funeral at nine' , de Linfeng Zhou, Ziyu Wang, Wang Yu, Rodrigo Veras, Junhao Xiang y Mamadou Barry 'Regular rabbit' , de Eoin Duffy 21.00 horas - 'Unicorn Wars' , de Alberto Vázquez, con coloquio posterior



Viernes 12 de mayo 16.00 - Foco Portugal 'Agua Mole' , de Alexandra Ramires y Laura Gonçalves 'Agouro' , de David Doutel y Vasco Sa 'Purpleboy' , de Alexandre Siqueira 'Tío Tomás, a contabilidade dos días' , de Regina Pessoa 'Nestor' , de Joao Gonzalez 'Elo' , de Alexandra Ramires 'O Casaco rosa' , de Mónica Santos 18.00 horas - Sección Oficial 'Garrano' , de David Doutel y Vasco Sa 'Sjeti se kako sam jahalla bijelog konja' , de Ivana Bosnjak Volda y Thomas Johnson Volda 'Intermission' , de Reka Bucsi 'El matí del senyor Xifró' , de Marc Riba y Anna Solanas 'Slow light' , de Przemyslaw Adamski y Katarzyna Kijek 'Koerkorter' , de Priit Tender 'The debutante' , de Elizabeth Hobbs 19.30 horas - Foco Portugal - 'Os demos de barro' , de Nuno Beato, con coloquio posterior 22.00 horas - Sección Oficial 'Ecorchée' , de Joachim Herissé 'Ce qui bouge est vivant' , de Noemie Marsily 'In quanto a noi' , de Simone Massi 'Él corrió junto a su camarada' , de Genís Rigol 'O homem do lixo' , de Laura Gonçalves 'Plstc' , de Laen Sanches 'World to roam' , de Stephen Irwin



Sábado 13 de mayo 11.00 horas - O que está por vir - Participan Martín Romero, David Fidalgo Omil, Bea Lema, Manu Viqueira y la Asociación Ánimas Anónimas 11.30 horas - Taller familiar de animación con siluetas, imparte Montse Piñeiro 12.30 horas - Clase magistral de Isabel Herguera y proyección de 'Los muertitos' , 'La gallina ciega' , 'Ámár' , y 'Amore d'invierno' 16.00 horas - Sección Oficial Familiar 'Katze' , de Julia Ocker 'The Goose' , de Jan Mika 'Meta' , de Antje Heyn 'Luce and the rock' , de Britt Raes 'Entre deux sceurs' , de Clément Céard y Anne Sphie Gousset 'Le reine des renards' , de Marina Rosset' 'Varken' , de Jorn Leeuwerink 'Le garcçon et l'elephant' , de Sonia Gerbeaud 'Boom' , de Charles di Cicco, Gabriel Augeiai, Laurie Pereira, Romain Augier y Yannick Jacquin 17.30 horas - Clase magistral de Michael Dudok de Wit 21.30 horas - Sección Oficial 'Miracasas' , de Raphaelle Stolz 'Un petit homme' , de Mikael Gaudin y Aude David 'The Flying sailor' , de Wendy Tilby y Amanda Forbis 'Aaaah!' de Osman Cerfon 'An ostrich told me the world is fake and i think i believe it' , de Lachlan Pendragon 'Sandwich cat' , de David Fidalgo Omil 'Tongue' , de Kaho Yoshida 'Amok' , de Balsz Turai