Así será la fiesta de San Juan 2024 en A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña inicia la prepación del San Xoán estableciendo la regulación para las actividades relacionadas con las fiestas. La alcaldesa, Inés Rey, hará público esta semana el bando informando de las pautas que deberán seguirse para llevar a cabo sardiñadas, churrascadas, barbacoas y similares, así como hogueras durante la noche de San Xoán. También incluirá información del servicio especial de transporte urbano, los cortes de tráfico en el paseo marítimo y en el entorno de las playas de Riazor, Orzán y Matadero, así como la colocación de tres puntos violetas.



El día 23 de junio estarán permitidas, sin necesidad de comunicación previa la Seguridad Ciudadana, las sardiñadas y churrascadas, siempre y cuando no ocupen la calzada ni entorpezcan la circulación de vehículos. Se deberán realizar entre las 13.00 y las 16.00 horas, y entre las 20.00 y las 00.00 horas.



Habrá que cumplir una serie de medidas de seguridad, como son la distancia entre parrillas o la elevación del suelo. Las aceras deberán quedar libres para permitir el paso de peatones.



Las sardiñadas y churrascadas que ocupen la calzada deberán realizar una comunicación previa con una antelación mínima de 48 horas.



Entre el 14 y el 30 de junio también se podrán llevar a cabo sardiñadas, churrascadas o similares, siempre y cuando se remita una comunicación previa por escrito al Área de Seguridad Ciudadana con un mínimo de 48 horas de antelación.



En la noche de 23 de junio estará permitida la realización de hogueras en espacios de titularidad pública. Para esto, será necesario presentar una comunicación previa por escrito al Área de Seguridad Ciudadana. Toda la información al respecto estará disponible en coruna.gal, donde habrá un modelo de comunicación previa con las normas que hace falta seguir.



El Ayuntamiento contará un año más con madera para repartir entre la ciudadanía en el entorno del Paseo Marítimo, Oza y San Amaro. El reparto comenzará a las 19.00 y estará permitido bajar la madera a la playa a partir de las 19.30 horas de 23 de junio.



Zonas de exclusión y limitaciones en los arenales

Por otra parte, el baño en las playas estará prohibido desde el día 23 a las 22.00 hasta las 9.00 horas del 24 de junio. Los servicios de emergencia podrán determinar que una cacharela excede la altura permitida por razones de seguridad. Esto se determinará en función de su localización, la distancia con edificios y otros elementos del entorno.

No estará permitido realizar hogueras cerca de colectores, vehículos y otros elementos. Tampoco estará permitido el uso de combustibles líquidos ni de acelerantes para prender las hogueras. Está prohibido quemar plásticos, caucho, ruedas, colchones, madera lacada, gomaespuma y otros objetos que puedan producir gases tóxicos. No se permitirá el acceso a las playas con muebles ni objetos voluminosos, o madera que lleve puntas o clavos.



En las zonas de exclusión no se podrá prender fuego de ningún tipo. Estas zonas son: la totalidad del trazado del oleoducto y gasoducto de alta presión, el Parque de Bens incluyendo la playa, el Monte de San Pedro, los Jardines de Méndez Núñez, los Jardines de San Carlos, la plaza de las Bárbaras y el entorno de la Torre de Hércules, incluido el merendero de As Lapas y la playa de As Lapas y las calas de los Moros y de Adormideras, sin perjuicio de que los servicios de Seguridad puedan designar alguna otra zona basándose en criterios de protección de las personas y los bienes públicos.



Por otra parte, está prohibido trasladar colectores de residuos y cambiar su localización debido a los desajustes que esto causa en la recogida de basura durante los días posteriores a la celebración. Tampoco estará permitido bajar con vidrio a las playas. Estos residuos deberán depositarse en los puntos habilitados en los accesos a los arenales.

No estará permitida la suelta de globos de papel, faroles chinos o similares cuyo medio de ascensión sea el fuego.



Las playas deberán estar libres a las 6.00 horas del día 24 de junio para que comience el operativo de limpieza. Por otra parte, con carácter general, se autorizará la ampliación del horario de los establecimientos de ocio y hostelería en dos horas. Las personas responsables deberán presentar una autorización previa.



Tráfico, seguridad y transporte público

El día 23 de junio se cerrará la circulación en el Paseo Marítimo, entre Las Esclavas y el Aquarium Finisterrae, a partir de las 19.00 horas. Los servicios de seguridad y urgencias restablecerán el tráfico según evolucionen las celebraciones. El punto de control de seguridad estará instalado en la Coraza del Orzán y agrupará tanto a servicios municipales (Policía Local, Bomberos y Protección Civil) como la Policía Nacional.

Por otra parte, se establecerá un dispositivo especial de transporte público, consistente en ocho líneas especiales que comunicarán los barrios con la plaza de Pontevedra. Tendrán cada una de ellas una frecuencia de 10 minutos hasta las 2.30 horas. El servicio nocturno estará operativo entre las 3.00 y las 6.30 horas con una frecuencia de 30 minutos. Los tiempos son aproximados y podrían variar en función del tráfico. El objetivo es conectar todos los barrios de la ciudad con la plaza de Pontevedra y permitir un desplazamiento cómodo y seguro de la ciudadanía.



Puntos violeta

El Ayuntamiento de A Coruña habilitará un año más tres puntos violeta en el Paseo Marítimo. Estarán en la zona de las Esclavas, frente a la Coraza y en la fuente de los Surfistas. Estos puntos son espacios seguros que le ofrecen información a la ciudadanía en general y asesoramiento y atención psicológica a las adolescentes y mujeres en materia de violencia machista, sobre todo aquellas relacionadas con la violencia sexual.



Con esta medida, el Ayuntamiento busca favorecer lo disfrute del San Xoán en condiciones de igualdad.

El horario de atención de estos espacios será de 22.00 a 4.00 horas de 24 de junio.