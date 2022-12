As Mariñas pedirá explicaciones al Ayuntamiento por desconocer el informe económico de Nostián

La planta de reciclaje de Nostián parece condenada a ser una fuente de polémica. No solo estos días la plantilla se encuentra en huelga, sino que, además, la aprobación el lunes en Junta de Gobierno urgente y extraordinaria del plan de viabilidad (paso previo a la licitación del contrato) ha levantado ampollas en el área metropolitana. No hay que olvidar que este plan incluye a los municipios agrupados en el Consorcio de As Mariñas (todos menos Arteixo), pero el Consorcio no tenía ninguna constancia de él

El mismo día que se aprobaba el documento se celebraba un encuentro de alcaldes del Consorcio y se acordó pedir una reunión a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para que les ponga al corriente de la situación de Nostián. No es la primera vez que se hace esta petición: la planta de reciclaje es propiedad del Ayuntamiento de A Coruña, pero necesita al resto de los municipios del área metropolitana para ser rentable, sobre todo después de la marcha de Arteixo, que decidió tratar su basura en la planta de Sogama desde 2017, lo que supuso un duro revés. La nueva concesión será por 17 años (dos de ellos la planta será sometida a una reforma total) y en ese tiempo, no se contempla que ningún otro municipio abandone el proyecto.



Huecos en el informe

El propio informe ha sido muy criticado por la oposición. Desde la Marea Atlántica han adelantado que pedirán aclaraciones sobre por qué se encarece tanto el canon por tonelada, que pasa a ser más del doble, aunque no se cumplieran los objetivos de recuperación de materiales. El canon del pago del Ayuntamiento a la concesionaria por los servicios de la explotación asciende a 119,84 euros por tonelada tratada para los dos primeros años de transición y de 128,44 euros para los años del tres al 17.



El informe señala, además, que es previsible que la cantidad de basura que acaba en Nostián no deje de crecer, al mismo tiempo que lo hace la población del área metropolitana, que en diez años podría superar las 398.000 habitantes, once mil más que las actuales. Si a día de hoy se procesan más de 142.000 toneladas, se espera que para 2031 sean 146.000 y para 2040, año en la terminará la futura concesión, habrán superado las 150.000 toneladas.



Ingresos

El contrato que, como ya se ha dicho, será a 17 años vista, y costará 334 millones de euros, pero hay que tener en cuenta la gran inversión económica que tendrá que hacer la empresa que finalmente se haga con la concesión, y que es más de 51 millones de euros. Además, se estima que la venta de material recuperado (sobre todo envases) una vez esté en marcha totalmente, en 2026, será de 2,9 millones de euros y la venta de energía, proveniente del biogás, sería de más de 381.000 euros. El rechazo (el material no reciclable) sería del 18%.



Pero eso queda en el futuro. El presente de Nostián es más complicado: durante la noche de lunes, a las diez de la noche, ardieron varios contenedores en el pueblo cercano a la planta en un incidente que puede, o no, estar relacionado con el conflicto laboral.



El incidente se registró a las 22.37 horas, y hasta allí se desplazaron cuatro bomberos y un vehículo. El fuego se había declarado en unos contenedores que resultaron totalmente destruidos. Por otro lado, mientras estaban llevando a cabo las labores de extinción, los vecinos de Nostián alertaron a los bomberos actuantes de que estaba ardiendo otro contenedor dentro del núcleo. En total se emplearon mil litros de agua en la intervención.