El archivo municipal de A Coruña acumula ya 82.000 cajas de documentación

Incluso en una época informatizada como esta, en la que cada vez más tramites son telemáticos, la administración en A Coruña sigue manejando toneladas de papeleo. Son 82.000 cajas de documentación, de las que 70.000 acaban archivadas en un gran inmueble del polígono de A Grela. Las cajas abarcan 1.600 metros cuadrados y van cogiendo polvo lentamente en un inmueble que, como recuerda el BNG, nunca reunió las condiciones adecuadas para almacenarlo.



Almacenar la información no es lo mismo que archivarla, y la oposición denuncia que la mayor parte de la documentación no está clasificada ni organizada, así que acceder a ella es un proceso lento. De hecho, según el BNG, el Gobierno local nunca se tomó en serio los archivos, y por tanto, no fue hasta 2021 que contrató a alguien para realizar las funciones de conservación y clasificación.



En vez de archivero, lo que hay es un celadora: durante cuatro años, todas las tareas a realizar en el archivo recayeron en esta persona, que realmente solo debería haber controlado los accesos. No fue hasta 2021 cuando se incorporó la archivadora, que es la que se encarga actualmente de la gestión de préstamos, devolución, cotejo de la información y registro topográficos.



Hay que señalar que no todo el papeleo municipal está archivado en A Grela: 12.000 cajas se acumulan en el propio palacio de María Pita. Pero al BNG le preocupan las naves (así como la dependencias anexas al complejo de la ermita, que también es de propiedad municipal y cuyo espacio también se utiliza).



Traslado a María Pita

El archivo permanece cerrado desde principios de marzo, cuando tanto la archivadora como la celadora se trasladaron a las dependencias de María Pita. El motivo fue una Inspección de Traballo que declaró que el edificio era inseguro: por ejemplo, los extintores no habían pasado una revisión por lo menos desde hace cuatro años, según denunció la oposición nacionalista.



El portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, señala que esto provoca que no se atiendan las solicitudes de documentación y teme que paralice o ralentice algunas funciones de la burocracia municipal. Por ejemplo, no se puede acceder a la licencia de apertura del Café Delicias, que se concedió en los años 70.



Esto solo se puede resolver dotando al Ayuntamiento de un edificio que reúna todas las condiciones necesarias para la conservación de la documentación. Y, por supuesto, de más personal. Esta es la propuesta que llevará al pleno del jueves el BNG en el turno de preguntas.