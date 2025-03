El apuñalamiento al enfermero del Chuac era "difícilmente evitable": estos son los motivos

Cincuenta días después del apuñalamiento a un enfermero en el Hospital de A Coruña el pasado 3 de febrero, llega la conclusión: “Fue algo difícilmente evitable”. Así lo asegura la jefa de Medicina Preventiva y Salud Laboral del Chuac, María José Pereira, el día en el que se presenta el análisis causa-raíz (ACR) de este suceso en el seno del Comité de Seguridad y Salud.



Aquel 3 de febrero, el agresor fue trasladado a Urgencias por el 061. Se trataba de un paciente de salud mental que, en el momento de ponerle una vía, sacó un arma blanca que llevaba oculta y apuñaló al enfermero que lo estaba atendiendo para, después, atacar a un guardia de seguridad que trató de reducirlo.

“En el momento en el que se produjo la atención, el paciente estaba en una sala acompañado por dos profesionales sanitarios y en la puerta había dos profesionales de seguridad. Fue algo difícilmente evitable porque ya lo habíamos identificado como un paciente potencialmente agresivo y se habían puesto muchas de las medidas que tenemos a nuestro alrededor”, explica la técnica.

El análisis causa-raíz, un procedimiento habitual ante este tipo de incidentes, contó con la participación de todos los profesionales implicados en este grave suceso e incluso se llegó a hablar con la persona agredida. “¿Teníamos que haber sido a lo mejor más exhaustivos con la ropa que llevaba? ¿Teníamos que haber garantizado que entraba en esa sala sin ningún tipo de elemento que pudiera ser un problema para él o para los profesionales? ¿No hemos hecho suficiente? Ese es el análisis que sale de allí”, explica Pereira.

La jefa de Medicina Preventiva recuerda que, por desgracia, este tipo de agresiones son habituales. “Se ha hablado mucho de la enfermedad mental, pero el grueso de las situaciones de violencia tienen que ver con otro tipo de patologías”, recuerda. Hace alusión a la reciente agresión a principios de este mes de un paciente de avanzada edad que sufría deterioro cognitivo y que agredió a varias trabajadoras de la unidad de Neurología.

Las medidas que se han puesto en marcha para prevenir que se repitan este tipo de situaciones han supuesto ya un aumento significativo de las denuncias o comunicaciones de agresiones por parte de sanitarios. “Desde febrero se están mejorando los sistemas de declaración. No en que estén aumentando las agresiones, sino que se ha puesto el foco en esta situación porque el número que nosotros teníamos no coincidía con la sensación que nos trasladaban los profesionales de que lo habitual es tener algún tipo de conflicto todos los días. Estamos convencidos de que no se declaraban porque se entendían como parte de las tareas”, lamenta Pereira.

Nuevos avances

Respeto de las diez medidas propuestas por la Gerencia, ya se ha consolidado el incremento dos efectivos de seguridad en el servicio de Urgencias, con una segunda presencia de 12.00 a 00.00 horas, el tramo horario de mayor afluencia de pacientes. El Chuac destaca que se invierten cuatro millones de euros al año en la seguridad privada del hospital.



El botón del pánico ya es también una realidad en todas las consultas de Salud Mental y Urgencias del Teresa Herrera y el Hospital de Cee. Al mismo tiempo, avanzan a buen ritmo las obras para la puesta en marcha de la nueva unidad de salud mental en el Hospital Marítimo de Oza, al lado de la actual unidad de hospitalización de Psiquiatría, que contará con catorce camas nuevas. Dispondrá, además, de áreas de atención médica y enfermería y espacios de uso terapéutico y recreativo.

El área sanitaria afirma que también se consiguió reducir “de forma muy significativa” el tiempo de estancia en estas unidades, así como el número de pacientes de psiquiatría en el servicio de Urgencias.

Dentro del decálogo de las nuevas medidas de prevención, ya se llevó a cabo una actividad formativa con un enlace de la Policía y se fijó otra para el mes de abril. También se constituyeron dos grupos de trabajo multidisciplinares para la revisión y actualización de los protocolos de ‘Abordaje y manejo del paciente con agitación en Atención Primaria’ y ‘Atención en Urgencias del paciente potencialmente agitado’.

Respuesta a los trabajadores

Respecto a las denuncias sindicales, la jefa de Medicina Preventiva indica que los órganos paritarios con presencia de los representantes de los trabajadores ya se han reunido en un mínimo de tres ocasiones y asegura que las diez medidas anunciadas ya están implementadas o en marcha.

Sin embargo, aún hace falta una mayor “toma de conciencia por parte de todos” y “hay que seguir trabajando”. “Vamos a hacer un análisis exhaustivo de todas las declaraciones que se están haciendo. Aunque hay informes previos, vamos a ser más concretos con el perfil de agresión, dónde se produce, qué origen tuvo… Tenemos que ver qué es lo que está pasando porque a lo mejor no es una cuestión de más o menos seguridad. De hecho, la inmensa mayoría tienen que ver con agresiones verbales o con situaciones de mala comunicación”, zanja Pereira.