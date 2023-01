Apartan los bancos de hormigón de la plaza de As Conchiñas para dejar paso a los vehículos

El Gobierno local está molesto por lo ocurrido en la calle Compostela, a altura de la plaza de Lugo, donde un desconocido a roto un banco de hormigón desplazándolo de su base dos noches consecutivas. Pero algo similar ha ocurrido también en la plaza de As Conchiñas, donde varios bancos del mismo tipo también ha sido desplazados metros de su lugar original por su mano anónima.



Los bancos de As Conchiñas no han resultado dañados simplemente porque no estaban fijados al suelo. Conviene recordar que algo parecido ocurrió en la calle Compostela. Al principio, los bancos no estaban fijados al suelo de ninguna manera, dado que, al tratarse de objetos pesados de cemento, no se consideró necesario. Sin embargo, alguien los desplazó hace unas semanas. Presumiblemente, un conductor empleando un coche. Para evitar que esto ocurriera, los fijaron al suelo con cemento, pero volvieron a aparecer desplazados y sus bases, rotas.



Fuentes municipales afirman que están pensando en instalar unas cámaras de vigilancia, aunque seta es una medida que, por razones legales, se tarda mucho en implantar. Otra posibilidad es disponer bolardos, o cualquier otro obstáculo. En todo caso, estos incidentes ponen de relieve los problemas que provoca la peatonalización. Sobre todo, en calles con garajes y zonas de carga y descarga, donde siguen circulando vehículos.