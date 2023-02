Ángela Rodríguez ‘Pam’ visibiliza el trabajo de Igualdad más allá del solo si es sí en la UDC

Con la polémica ley del solo sí es sí en el centro del foco mediático, Ángela Rodriguez ‘Pam’ se presentó esta tarde en la facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña para impartir una conferencia en la que trató de visibilizar el trabajo que se realiza desde el Ministerio de Igualdad. Rodríguez quiso poner sobre la mesa asuntos sin demasiada repercusión pública, pero que ella considera esenciales, ante un público que llenó el salón de Grados, en su inmensa mayoría mujeres.



Así, la secretaria de Estado puso el foco en que las políticas de Igualdad tienen que ir de la mano, necesariamente, de las políticas redistributivas. “Se queremos garantir a igualdade real, hai que garantir en primeiro lugar a igualdade material”, señaló. “Por exemplo, nós traballamos para garantir que haxa comedores para nenos de ata catorce anos. Hai familias que non se poden permitir un comedor. Por iso, as políticas de Igualdade e as de redistribución están relacionadas”, afirmó al respecto.



Durante su intervención, Rodríguez contó alguna experiencia que había vivido en primera personas, como los problemas que tuvo en una ocasión para poder acceder a una vivienda. “Eu intentei alugar un piso coa miña moza, a través de ‘Idealista’, e o dono non quixo porque éramos dúas mulleres. Traballamos para lexislar para que estas cousas non poidan suceder”, señaló. “En moltas ocasións, faise un relato centrado nas batallas mais mediáticas deste Ministerio, pero hai moito traballo detrás en temas moi importantes”, añadió.



Además, también hizo referencias a cuestiones que no tienen tanto que ver con el género, sino con la discriminación de personas por racismo. “Moitas veces, os nosos avós son cuidados por mulleres latinas que non sempre teñen unha situación regularizada. Traballamos para lexislar neste eido. É un asunto no que temos discrepancias co noso socio de goberno”, admitió.



Rodríguez dejó para el tramo final de su intervención dos asuntos relevantes, como la regulación del derecho al aborto y la ley del solo sí es sí. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, se mostró partidaria de regular de forma clara la objeción de conciencia de los médicos para no practicar esta intervención. “Moitos médicos non queren practicar abortos na sanidade pública, pero si o fan na privada. E iso non pode ser. O dereito á obxeción ten que estar garantido, si, pero non deste xeito”, señaló.



Por último, en cuanto a la ley del solo sí es sí, insistió en poner el foco en el consentimiento por encima de la violencia cuando se produce una agresión sexual. “Cando un profe, un pai ou un colega se acerca a unha muller e, ser mediar palabra ou con vacile previo, lle fai tocamentos, é necesario que haxa un empurrron? Acaso non é suficiente violencia o acto en si?”, se preguntó.