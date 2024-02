Andrés Pedreira | “A Coruña está a la vanguardia nacional de prevención contra incendios”

Acostumbrado a un trabajo en la sombra y cuya finalidad es nunca ser noticia, Andrés Pedreira se ha habituado desde la tragedia del barrio del Campanar de Valencia a tener una inusitada presencia en los medios. Y es que la de este coruñés de Mesía es una de las voces más autorizadas a nivel nacional en la prevención de incendios. Ingeniero ténico industrial y máster en Ingeniería de Seguridad Frente al Fuego por la Universidad Carlos III, es además secretario general de Apici (Asociación de Profesionales de Ingeniería de Protección Contra Incendios). Ha pasado buena parte de su vida en el barrio de Zalaeta, por lo que además de su experiencia como asesor en proyectos nacionales e internacionales también habla desde el conocimiento de la ciudad en la que desarrolla la mayor parte de su vida.

¿Cuál es el campo exacto de Apici a nivel nacional?

Somos profesionales de ingeniería protección contra incendios, por lo que trabajamos mano a mano con el arquitecto, decidimos las características de la construcción, líneas de evacuación y toda la seguridad al respecto. Nos encontramos muchas sorpresas, porque hay mucho desconocimiento incluso en los proyectos. Hacemos un seguimiento desde el principio al final. Solemos corregir muchos proyectos iniciales, incluso después con las medidas organizativas de las asociaciones vecinales. Un ejemplo que funcionó muy bien es el del portero del edificio de Valencia.

Conoce perfectamente la ciudad, ¿cuál es el nivel de riesgo medio del parque inmobiliario de A Coruña?

Es muy complicado decirlo así y dar un nivel de calificación. El rating incluiría conceptos como el diseño, la ejecución, el mantenimiento o el papel de las comunidades de vecinos. El código exige muchas medidas que luego las comunidades de vecinos no mantienen. Es difícil cuantificar el riesgo en sí. Sin embargo, Coruña es puntera, porque tiene una ordenanza propia de 2018 y se ha molestado en subir el nivel seguridad respecto a las demás ciudades de España. Con tampoco tiempo en vigor, nos sitúa totalmente en la vanguardia a nivel nacional.

¿Encuentra muchas construcciones que puedan calificarse semejantes a la de Valencia?

Encuentro muchos edificios en A Coruña con materiales combustibles en la fachada, pero similitud es otra cosa, porque en Valencia se dio la combinación de combustibles con no combustibles. No puedo dar ejemplos de zonas en concreto, porque sería poner el foco sobre una zona en concreto. Ese tipo de construcción se ha hecho durante muchísimos años y, por consiguiente, hay muchos. El problema es que la gente no lo sabe. Debería hacerse un inventario, para saber lo que tenemos alrededor. Cambiar todo es muy complicado. Recientemente se anunció que la Comunidad de Madrid va a subvencionar el cambio de fachadas, pero no creo que en la práctica sea posible a corto plazo.

.

¿Qué consejos daría a los vecinos y las asociaciones?

El primer consejo es ponerse en manos de un ingeniero para analizar el tipo de fachada y de riesgo, así les podrán proponer las medidas técnicas y organizativas a su alcance. Las comunidades de vecinos tienen un papel muy importante en la seguridad. Hay una especie ITV de los edificios, pero ahí no se mide la resistencia o la capacidad del edificio para responder a ciertas situaciones o cumplir las necesidades de seguridad.

¿Teme un brote de psicosis social al respecto de la tragedia de Valencia?

En este momento hay una inquietud a nivel social por saber qué pasa. Esto ya pasó hace años con el tema del incendio en Londres, y entonces la gente lo vio lejano o que no le iba a afectar a sus casas. Hay tiene una ansiedad por ver lo que pasa. Ser consciente del riesgo es en realidad bueno, pero lo siguiente es ponerte en manos de expertos que puedan realmente servir de solución.

Los vecinos piden más formación y charlas para prevenir, o incluso protocolos de actuación como el que publicaron en redes sociales los Bomberos de A Coruña.

El papel de las instituciones debería ser apoyar a las comunidades de vecinos desde el punto de vista de darles consejos técnicos. Es un problema que se dio porque no se sabía cómo iban a reaccionar las partes. Igual que subvencionamos poner un ascensor hay otras cosas subvencionables y que son tremendamente necesarias.