Analista de la Analistas de la Cátedra de la URJC y el CNI destacan en Cesuga el valor diferencial del uso de la inteligencia competitiva en el éxito de las empresas

Analistas de la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos, creada en 2005 por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), destacaron esta mañana, durante una jornada de divulgación organizada en CESUGA (Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia), el valor diferencial que aporta el uso de la inteligencia competitiva para lograr el éxito de las empresas, tanto grandes corporaciones como pymes, y de las administraciones públicas ante los retos de la globalización y la innovación. “En un mundo cada vez más complejo y con crisis simultáneas, no sólo hay que conocer lo que está pasando, sino analizarlo y entender qué significa”, afirmó Fernando Velasco, director de la cátedra. A la conferencia asistieron representantes de distintas empresas, altos mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como alumnos y docentes del centro universitario coruñés.

Velasco, que también es analista de inteligencia y doctor en Filosofía, destacó el carácter multidisciplinar del análisis de inteligencia y cómo su aplicación en el mundo empresarial permite a las organizaciones ser más competitivas, tener un mayor poder de influencia, defender sus activos y anticiparse y detectar oportunidades de negocio o alertar de posibles amenazas. “La inteligencia competitiva no es vigilancia, no es espionaje, no son resúmenes de prensa, marketing o comprar la última tecnología”, explicó Velasco. “Es la capacidad de analizar la información para reducir al máximo la incertidumbre y mejorar la toma de decisiones. Y eso lo hacen personas”. En ese sentido, animó a los estudiantes universitarios a “diferenciarse” y apostar por especializarse en una disciplina “cada vez más demandada”.

Velasco estuvo acompañado en la jornada por la investigadora Susana Cuena, quien explicó el trabajo que realiza la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos “para promover la cultura de la inteligencia”, sobre todo en materia de formación, investigación, difusión y consultoría. Cuena habló sobre la colaboración que la cátedra mantiene con numerosas universidades españolas, el propio CNI, la OTAN, la Academia de Inteligencia Europea o empresas como Telefónica y Banco Santander, además de otras de sectores como el inmobiliario, la construcción, las patentes, el agrícola o los satélites. Y destacó también, entre su oferta académica, su máster en Analista de Inteligencia o los cursos que imparten en experto en futuros accionables, contra la corrupción o de especialista en inteligencia y seguridad integral.

Por su parte, el presidente del Consejo Rector de CESUGA, el profesor Venancio Salcines, valoró la alta calidad de la formación y de la investigación que lleva a cabo la cátedra desde hace casi 20 años y aseguró que se trata de “una referencia nacional en esta área”. Además, avanzó que la inteligencia competitiva podría ser una de las líneas de investigación académica a crear por CESUGA cuando la institución educativa pase a ser universidad propia. “La abriremos de la mano de los mejores”, indicó.