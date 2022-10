Amparo Rodríguez Lombardía | “Está siendo un inicio de curso con muchos virus, pero es normal tras estos años”

Comienza la campaña de vacunación de la gripe para niños de entre seis meses y cinco años en toda Galicia. Es la primera vez que se incorpora al calendario, “aunque los expertos lo venían aconsejando”, e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda la vacunación universal de estos niños desde 2012. Así lo explica Amparo Rodríguez Lombardía, presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria y especialista en el Centro de Salud de O Castrillón.

¿Cuáles han sido los motivos para incorporar esta vacuna al calendario en estas edades?

Tradicionalmente, de la gripe se vacuna a los más vulnerables, pues puede ser grave e incluso mortal en personas con patologías de base o especialmente vulnerables, como los mayores o los niños con cardiopatías o asma grave, que ahí sí puede surgir un problema importante en caso de gripe. No es una enfermedad grave, pero puede generar morbilidad porque pueden darse fiebres de diez días, cuanto más pequeñitos peor… Los niños no pueden ir a la guardería y los padres tienen que hacer la cuadratura del círculo para conseguir quedarse en casa a cuidar a su bebé…

¿Suele ser necesario ingreso hospitalario?

No es una enfermedad grave pero eso no quiere decir que algún niño no tenga que ingresar aunque no tenga ninguna patología delante, con lo que es siempre recomendable vacunar a los menores de 59 meses por su propia protección, tanto para evitarles el malestar que causa una enfermedad como esta en un niño sano como incluso para mejorar el absentismo escolar y las complicaciones que se derivan.

Además de su protección individual, también es importante para proteger a terceros…

En niños es donde suelen empezar, más aún en sitios cerrados como escuelas, con lo que vacunándolos a ellos se está protegiendo indirectamente a los grupos vulnerables, tanto a los que tengan patologías de base como a los abuelos… Porque, al contrario que el covid, que no era esa, la gripe suele empezar en los niños y luego va el resto…

¿Cómo cree que van a responder las familias?

Yo creo que muy bien porque los papás ya en años anteriores querían vacunarlos…

¿Cuál va a ser el sistema?

Además de las propias campañas de salud pública, aprovecharemos cada consulta para informar a los padres y serán ellos los que soliciten la cita.

En el caso de los de más de 5 años de edad ¿Lo recomiendan?

En principio, no está mal vacunarlos de cara la protección individual, pero en esas edades es más raro el ingreso y, si no existen factores de riesgos, no estaría indicado en las recomendaciones de Salud Pública y tampoco hay una determinación clara pues algunos países promueven la vacunación universal. Con esto, los que sí se tienen que vacunar, y donde los pediatras tenemos que insistir, son los que presentan patologías de riesgo, como los asmáticos, y los que conviven con vulnerables, pero en los niños que están sanos de todo no estaría muy indicado.

Desde Salud Pública se apuntó a que este año la crisis se puede adelantar y es probable que no venga suave precisamente…

Nos movemos en la incertidumbre. Es lo que se piensa, pero no podemos aventurarlo. Lo cierto es que venimos de unos años de cero gripe, aunque empezó a haber casos cuando disminuyeron las medidas de protección anticovid... Y es verdad que parece que en el hemisferio sur ha venido algo más virulenta, pero con la gripe no se sabe...



Lo que también preocupa es que ha perdido estacionalidad...

Eso parece y es una cuestión que preocupa mucho porque nos hemos encontrado casos en verano cuando es un virus estacional. En ese sentido, es mejor prevenir que curar, ser precavido, estar pendiente y vacunar siempre que así lo aconsejen



¿Les consta que haya habido algún brote en este área sanitaria?

Alguno hubo, sí. Alguna clase... Pero lo cierto es que este año están circulando muchísimos virus en este inicio de curso, estamos saturados... Pero es normal venimos de unos años en que hemos estados muy protegidos.