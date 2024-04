Álvaro Urquijo | “Respeto todo tipo de música, pero creo que la gente se acabará cansando de tanto autotune”

La banda Los Secretos llega al Palacio de la Ópera el 12 de mayo con un formato innovador, el musical ‘A tu lado’, donde cuentan la historia de su vida y de su música, llegando a convertirse en un referente del pop español.

¿De dónde sale esta idea?

En 2019 hicimos un concierto de homenaje a mi hermano Enrique con 17 artistas en el Wizink Center, un espectáculo benéfico que salió estupendamente. Cuando lo presentamos en rueda de prensa, hubo tres o cuatro periodistas que me preguntaron cosas que no sé de dónde sacaron, como que qué se sentía al ser de la nobleza y tocar en un grupo. Me quedé a cuadros. Mi padre era un currito y éramos gente de clase baja o media, los primeros equipos que teníamos eran los peores del mundo. Me di cuenta que la historia del grupo no estaba clara y cuando vino la pandemia decidí hacer memoria, algo que después se convirtió en un libro.

Y de ahí, a formato musical.

SOM Produce es una empresa que lo está petando, tiene un nivel casi casi de Broadway. ‘Billy Elliot’, ‘Matilda’, ‘Chicago’... tienen cuatro teatros en la Gran Vía y una escuela de preparación de actores de musical. El nuestro era un proyecto muy costoso si había que hacerlo con actores o músicos contratados, por eso a mí se me ocurrió, humildemente, que fuésemos nosotros mismos los que cantásemos nuestra historia. No existe ningún musical así, de un grupo en activo con sus miembros sobre el escenario.

Sin hacer spoiler, ¿qué episodios pueden verse en el espectáculo?

Cuando en 2003 nos echan de la discográfica, cuando mi hermano escribe ‘Quiero beber hasta perder el control’ después de que lo dejase su novia, cuando muere nuestro batería... Hemos tenido caídas y momentos de superación, nos han ocurrido tragedias que han marcado nuestra música. El director, Víctor Conde, se ha tomado alguna libertad artística, pero resulta convincente porque sus propios protagonistas estamos ahí contándolo. La gente lo disfruta mucho y hemos logrado una gran acogida.

Explica que ‘A tu lado’ nunca ha sido número uno, pero es uno de sus temas más reconocidos.

Si tú le preguntas a Alejandro Sanz si está cansado de tocar ‘Corazón partío’, te dirá que ha vendido diez millones de discos con ella y que cómo no va a tocarla. El ‘A tu lado’ jamás ha formado parte de las listas de éxitos y el disco apenas se vendió, pero 30 años después la canción ‘Pero a tu lado’ es nuestro número uno real en Spotify, Apple Music... es la canción más oída de Los Secretos. Eso fue gracias al público, que la ha consumido todo este tiempo. El público siempre nos ha sacado de los hoyos.

¿Hasta cuándo estarán de gira?

Tenemos fechas hasta mediados del año 2025 y finalizaremos con cinco días seguidos en Madrid en la Gran Vía. De Lola Flores decían ‘no canta, no baila, pero no te la puedes perder’; pues esto es igual, no es un musical al uso, no es una obra de teatro, no es un concierto, pero no te lo puedes perder.

Tuvo una operación en 2023.

Estaba mal de la voz y tenía pendiente operarme, como cuando un deportista tiene una lesión por tanto forzar un músculo y luego tiene que reposar un par de meses. Me operé en noviembre y en diciembre empezamos los ensayos con muchísimo miedo, pero la reacción de la gente es la sorpresa más grata.

¿Se da mucho el fenómeno de que van varias generaciones de una misma familia a verlos?

Sí, hay transmisión familiar. ¿Quién ha dicho que una canción sea para un momento determinado? Eso lo ha dicho la industria, pero al final si tú escuchas algo a tu hijo puede gustarle sin haber conocido la historia de ese grupo. Yo escucho de todo.

Ha dicho que la libertad creativa de los 80 y 90 no se va a repetir.

Que no se vaya a repetir, no lo sé. Yo tengo que respetar todo tipo de música si hay alguien que lo aprecia, pero creo que habrá un momento en que la gente se canse de tanto autotune y de que los sonidos de los instrumentos los haya generado una máquina. Festivales como el de Benidorm ahora son una performance donde da igual cómo cante la persona con tal de que la puesta en escena sea histriónica o apabullante.