Álvaro Urquijo | “Echo de menos esos fines de semana libres de invierno para ir a ver llover a La Coruña”

Vuelven por segunda vez este año a tocar a la ciudad, esta vez con Pancho Varona para contar la historia de cómo se cruzaron sus caminos. Los Secretos y el alma mater de Joaquín Sabina actuarán el día 22 en el Palacio de la Ópera, un concierto dentro del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank. Álvaro Urquijo habla en nombre de la banda.

El camino de Los Secretos y Pancho Varona ya se había cruzado, ¿cómo ha sido reencontrarse?

Los músicos intentamos siempre buscar cosas que nos entretengan, que sean distintas. Yo con Pancho tengo muchísima relación porque ha producido a muchos artistas y me llamaba a mí para tocar la guitarra o cantar. Y como teníamos cierta afinidad musical, era un muy buen motivo para contar la historia de cómo Los Secretos y Sabina o Pancho Varona se cruzaron ya en el 85.

Este concierto promete entonces grandes momentos.

Es un formato distinto, más variado y con más anécdotas, como una especie de show narrado. Y es muy entretenido para nosotros y para el público.



Tantos años de conexión dejarán muchas anécdotas.

Yo cuento una, con Pancho en el escenario, de cuando Joaquín Sabina le dio una letra mi hermano Enrique ya terminada, que era Por el bulevar de los sueños rotos. Y me llamó el manager de Sabina diciéndome ‘no hagáis nada que ya está grabado el disco’. Mi hermano no se acordaba y yo, para disculparnos, le dije ‘teníamos una idea, pero ya nada’. Eso llegó a oídos de Joaquín, que me llama y me dice ‘tráete para acá lo que tengas porque la canción es muy larga’. Duraba cinco minutos. Yo, como lo tenía todo perdido, llegué al estudio, les puse la maqueta y les encantó. La intrahistoria es que yo de allí me fui porque me daba mucha vergüenza. Pero a las cinco de la mañana suena el teléfono. Era Joaquín, que me dijo: ‘Alvarito, vente para acá mañana con todos tus aparatos que vas a grabar tú la canción’.

Ojos de gata, Y nos dieron las diez o Por el bulevar de los sueños rotos no faltarán, ¿hay algo que no se espere el público?

Escuchar a Álvaro Urquijo cantando canciones que mucha gente no sabe que son de Pancho, como No me importa nada, que popularizó Luz Casal. La interpretación también es muy minimalista. Es un formato acústico que deja mucho aire a las voces.

Y con un repertorio tan amplio, ¿qué canción es la que más les gusta tocar y cuál recibe el público con más emoción?

Suelen coincidir. Pero a tu lado es la canción favorita de la gente. El público la ha convertido en nuestro número uno sin que en su año tuviera éxito. Mi hermano Enrique le cogió manía porque pensaba que se había equivocado con ese disco porque vendimos muy poco. Después de su muerte, que 29 años después esa canción sea número uno, es estupendo.

Ahora vemos muchos reencuentros, ¿vivimos de la nostalgia?

Creo que la nostalgia es buenísima. Si vives solamente del presente, te pierdes el 99,9% de la riqueza de la música de este planeta. No sé por qué se tiene que condenar a la música antigua. Para mí conviven en un espacio atemporal, que se llama emocionalidad, y que no tiene nada que ver con la mercadotecnia que intentan vender las discográficas.

Esta es la segunda vez este año que vienen a la ciudad.

Yo tengo mucho nexo con La Coruña porque tengo muy buenos amigos ahí. Una familia de un amigo tenía un pazo en Oleiros donde pasábamos vacaciones en los años 90 y primeros 2000 antes de que el mundo del disco decayera y se quedase el directo como única fuente de ingresos para los músicos. Echo de menos esos tiempos libres que teníamos, esos fines de semana de invierno para ir a ver llover a La Coruña y comer la tortilla en La Penela o irte a Sada a pescar nécoras. Todo legal y muy divertido.

Después de este proyecto con Pancho Varona, ¿qué seguirá?

Nuestra idea es sacar el año que viene y hay planes para hacer una película. Para llevar 45 años en la espalda, es bastante (ríe).