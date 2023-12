Un alijo de 7,2 toneladas de cocaína en Cambre apunta a una nueva ruta

El descubrimiento de 7,2 toneladas de cocaína en una nave del polígono de Espírito Santo ha hecho saltar las alarmas. No solo por la enorme cantidad de droga, inédita en A Coruña, y a nivel autonómico, por lo menos en época reciente. Sino también porque no es la primera vez que se incauta una gran cantidad de cocaína en A Coruña o sus alrededores. Tanta droga no está dirigida al mercado local, lo que indicaría que existe una nueva ruta que evita las rías baixas, hasta ahora el principal punto de entrada de estupefacientes.



En septiembre de 2022, una ‘inspección rutinaria’ en el casco de un mercante chino permitía a la Guardia Civil descubrir nada menos que 878 kilos de cocaína. En ese momento, se trataba de la mayor aprehensión de esta sustancia en A Coruña y levantó un gran revuelo. Sin embargo, ni siquiera se pudo hacer una detención: no había pruebas de que la tripulación conociera que estaba transportando la droga, así que unos días después se les permitió continuar su camino.



La Fundación Galega contra o Narcotráfico expresó su preocupación. Su presidente, Manuel Antonio Couceiro, señaló que A Coruña nunca había sido escala de las rutas importantes de la droga y había pedido más inspecciones. En ese momento se ignoraba si era un caso aislado.



Nave de pescado

El hallazgo del ‘mayor alijo del siglo’ se realizó en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera y se hizo en la nave de una empresa de pescado. La sustancia se interceptó camuflada en unos contenedores y los agentes permanecieron trabajando en el lugar desde la tarde del martes hasta el mediodía del miércoles, incluida la madrugada.



La subdelegada del Gobierno, María Rivas, que asistía ayer a un acto para conmemorar el aniversario de la Constitución, indicó que además de a los cuatro arrestados se tomó declaración a otras personas y que el operativo permanece abierto con diferentes registros. La representante gubernamental rechazó, no obstante, aportar más datos para no comprometer la operación, pero abrió la puerta a que se produzcan nuevas detenciones.



“El operativo continuará abierto durante las próximas horas y toda la información que tengamos la transmitiremos de modo puntual”, dijo la subdelegada, mientras confirmaba que se trata de una de las operaciones antidroga más importantes no solo a nivel gallego, si no también a nivel nacional.

También aprovechó para felicitar a los miembros de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria que participaron en esta operación porque, según ella, supone un nuevo éxito dentro de la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, apelaba a dejar que las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado continúen con su labor