Alice Wonder cerrará el ciclo Elas Son Artistas en A Coruña

A Coruña acogerá la sexta edición del ciclo Elas Son Artistas, una serie de actividades de artes y música con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer en el arte. El festival se desarrollará entre mayo y noviembre con diez actividades ya confirmadas y con el cierre de la mano de Alice Wonder, que dará un concierto en el teatro Colón.

“Unha nova cita xa obrigada na Coruña, que se suma á importante programación cultural posta en marcha por este Concello”, señala la concejala de Comercio, Consumo, Mercados y Barrios, Diana Sobral.

María de la Flor abrirá la sexta edición este sábado, día 15, mientras que las actividades confirmadas traerán hasta la ciudad a artistas como Eva Mcbel, Hermana Furia, Carolina Rubirosa o Aüdra. The Dirty Denims y Hermana Furia, estarán en la sala Mardi Gras; María Toro, en el Garufa Club; Jane Lee Hooker, Cris Regueiro & The Neo Band en Jazz Filloa. Además, se programan acciones como el espectáculo de Su Garrido Pombo

mientras pinta Xoana Almar, de la Cooperativa Cestola na Cachola, un evento que tendrá lugar en la plaza de Azcárraga. El ciclo terminará el 24 de noviembre con Alice Wonder en el teatro Colón, un concierto para el que ya están a la venta las entradas en www.ataquilla.com.



Estos son los primeros eventos confirmados: