Alejandro Palomas | “Ha sido el libro más fácil porque trato únicamente con la verdad”

Hace casi un año, el escritor Alejandro Palomas relataba ante los micrófonos de la radio los abusos que sufrió por parte de un religioso cuando era tan solo un niño de 8 años. Aquello destapó una oleada de llamadas y artículos durante los siguientes meses, pero Palomas entendió que su mensaje tenía que perdurar, así que contó en un libro su historia, como fueron los siguientes años o su relación con su familia, entre otras vicisitudes. Era ‘Esto no se dice’, un libro sobre el que ayer departió en la UNED, en A Coruña, junto a Xavier Seoane y Javier Pintor.



Antes, Palomas explicaba como nace la idea de plasmar su historia en un libro. “Me di cuenta de que no podía quedarse en un pico de actualidad, tenía que perdurar, es un tema que había que poner encima de la mesa y tomarlo muy en serio”, relata.



Acostumbrado a los procesos creativos de una novela, cualquiera podría pensar que abrirse de esta manera convertiría la escritura de este libro en más difícil. Pero el autor aclara que al revés, “uno de los prejuicios es que este texto tendría que haber sido el más difícil, pero ha sido el más fácil, porque tratas únicamente con la verdad”, al no tener que inventar, “no tienes que entrar en otra esfera de creatividad, como la imaginación o la construcción de personajes”, explica.



Así, “para mí, es escribir muy relajadamente, porque no tengo que contar nada que no haya ocurrido, es un alivio escribir así”.



Feedback

Palomas vaticinaba que su público sabía lo que se iba a encontrar en ‘Esto no se dice’. “Aún así, dentro de ese público, hay un porcentaje que se acerca, pero no termina de decidirse porque cree que va a sufrir”, comenta el autor, y es que cuando uno se acerca a un libro que aborda un suceso traumático de la infancia, como son los abusos y sus repercusiones, “se tiene la reticencia propia de quien no quiere sufrir”. “Ese público es el que me interesa más, porque cuando lo leen dicen “no creía que fuera a ser así”, porque yo no trafico con el morbo de utilizar esto como anzuelo, simplemente cuento como es la vida de alguien que ha pasado ahí, como te modela, qué secuelas te deja...”, explica Palomas.



“Doy una serie de pautas para que, quien ha pasado por esto, se reconozca y se sienta validado; y que para que quien no haya pasado, pero tenga a alguien cercano que sí, sepan tratarlo también”, añade.



Alivio

El escritor asegura que “es el libro más hermoso que he escrito, tanto en el proceso de escritura, como en el resultado. Es una carta de amor a mi madre”.



Además de abrirse él, da la oportunidad a otras personas a contar su historia. “Se trata de abrir todas las puertas posibles para que quien haya vivido esto, lo esté viviendo, o tenga un hijo o hija en esta situación, pueda tener luz suficiente para no moverse entre tinieblas”, explica.



Él lo cuenta en un libro “porque la lectura fue mi gran salvación”. “Utilizo un libro para ofrecérselo a todas estas personas que no creen que existe otra vida más allá de lo que han vivido, hay muchos más colores de los que uno cree, quizá no todos, pero hay muchos más”, concluye Palomas sobre su última creación.