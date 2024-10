Alejandro Abascal: “El problema es sustituir lo político por lo partidario”

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y ahora el Consejo General del Poder Judicial. La tercera jornada confirmó al Foro Ideal no solamente como el gran espacio de discusión y reflexión, hasta ahora del mundo jurídico, sino también como una mesa de operaciones donde abrir a la ciudadanía lo que muchas veces suena a siglas lejanas, de esas que se escuchan en los noticiarios y se leen en los titulares, pero sobre cuyo alcance existe menos luz de lo deseado. Después de Manuel Marchena y García-Castellón consiguiesen en cuestión de una hora sentar cátedra y acercar las instituciones a aquellos que representan, esta vez le tocó a Alejandro Abascal Junquera, vocal del CGPJ, explicar la importancia y el alcance del órgano, así como el porqué de la complejidad y también papel en el debate político.



Tienen en común los tres ponentes que han pasado por el Foro el hecho de conseguir acercar su discurso a través de la retranca, sin restarle un ápice de solemnidad al contenido. Parafraseó Abascal a Unamuno para agradecer la introducción de José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Hasta en tres ocasiones recordó aquel “me lo merezco” con el que agradeció el reconocimiento de Alfonso XIII. Antes de comenzar su exposición, además, tiró de Groucho Marx y su disyuntiva sobre si quedarse callado y quedar en evidencia o hablar. Él optó por abrir la boca y meterse, desde el comienzo, al público en el bolsillo.

1 El Consejo General del Poder Judicial, ¿qué es?

Alejandro Abascal tiró de la definición académica y la personal para situar en el lugar exacto el Consejo General del Poder Judicial. “El artículo 122 de la Constitución lo define como el órgano de los jueces”, afirmó. Sin embargo, subyace una falta de respeto exterior que amenaza la esencia de la institución en sí. “Nosotros no dictamos sentencias; muchas veces se habla de forma despectiva por eso, pero el problema es cuando sustituimos lo político por lo partidario, la politicidad de Aristóteles por la politización”, añadió. Es el tercero de tres ponentes que pone la luz de alarma sobre la perversión externa de los organismos judiciales.



El atasco de la justicia y la puesta en valor de la labor de los jueces durante el bloqueo del órgano que los nombra y los rige es el enfoque ilustrado para explicar la labor del CGPJ: “Nos llaman el deseado, por el tiempo que ha tardado en renovarse. Las funciones son definir la política judicial, el futuro, los ascensos y los nombramientos de los jueces, por lo que la falta de acuerdo provocó que en esos cinco años no pudiera haber ningún tipo de nombramiento”, subrayó. “El Tribunal Supremo llegó a calcular que se dictarían 1.000 sentencias menos por día, lo que no sucedió gracias a la labor brillante de los magistrados”, prosiguió.

2 Renovación y la normativa europea

Son dos los grandes logros que Abascal destacó sobre una renovación del CGPJ que cumple algunos de los anhelos o “demandas” de los jueces. “Vino acompañado de reclamaciones que veníamos haciendo respecto a las puertas giratorias y esperamos que sea un Consejo en transición, el último en el que los jueces no eligen a sus pares”, suspiró. Recordó el magistrado el “mandato” de la Comisión Europea respecto al “riesgo de injerencia política” y que no haya “esa imagen de reparto en el Parlamento”.



El reto, que calificó de “apasionante” pasa por vincular a los compañeros en la carrera judicial y contar con la ayuda de Europa. Dedicó varios minutos de su tiempo a realizar una defensa de Isabel Perelló como presidenta. “Una mujer absolutamente independiente y que ha estado en las trincheras de la carrera judicial. Y además es mujer, lo que responde a la realidad de una carrera judicial donde la mayoría pertenece al sexo femenino”, indicó.

3 El desafío del futuro para el CGPJ

A pesar de que la charla se titulaba ‘Hacia un nuevo modelo del CGPJ. Retos para los próximos cinco años’, Abascal Junquera no echó de menos sus notas hasta que dijo: “Voy a hablarles del futuro”. En realidad ya lo había hecho, pero las notas se referían a unos datos demoledores: mientras en la Unión Europea hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes España tiene que conformarse con 11,6. La proporción es similar a la de 1988 y ese “déficit” de jueces sólo se sostiene por el sacrificio de los activos. “Necesitamos 350 plazas de jueces al año, aunque con eso no cubriríamos el 20 por ciento de profesionales que se jubila en diez años”, anunció. “Somos la hermana pobre, en Justicia no hay inversión”, apostilló.



El próximo 23 de octubre llegará de primera las dos convocatorias, la segunda será en enero. El objetivo es, en cuestión de seis meses, cubrir al menos 130 vacantes. “La realidad es tozuda y nos tenemos que enfrentar a cubrir un plan estratégico”, dijo. Antes de dar por zanjado el tema vocacional y de plazas destrozó el mito de “carrera familiar” y de coto de la educación privada.

4 La Inteligencia Artificial en la justicia

Reservó el vocal del CGPJ los últimos minutos de su ponencia para advertir de otro gran riesgo del futuro: la Inteligencia Artificial y la necesidad de su utilización como herramienta del juez: “Lo que pretendemos es crear herramientas que ayuden al juez, desde agilizar la tramitación del expediente hasta el análisis rápido de ideas. Ahora mismo se pueden presentar vídeos que no responden a la realidad y podrían ser presentados como prueba. Es importante elaborar herramientas que los diferencien”.



Cinco años de bloqueo, más de 40 de historia y un futuro por escribir en apenas la mitad de un partido de fútbol. Todo eso le dio tiempo a Alejandro Abascal a exponer antes de dar paso al tiempo de debate, para evitar a hablar de su amado Real Oviedo, verdugo del Deportivo, como le recordaron, en esta Liga.