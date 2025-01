Alejandra González (Avenida del Ferrocarril): “No queremos subvenciones porque no las necesitamos”

Por amor llegó a la ciudad y por amor a una parte de esta se ha metido en un charco del que de momento no se arrepiente. Alejandra González Pego (Madrid, 1976) ha decidido dotar a la avenida del Ferrocarril, Lonzas y San Cristóbal das Viñas del amparo de una asociación vecinal, algo que, según afirma, le quedaba muy lejos a los barrios colidantes. Junto a cuatro compañeros empezó el proceso en febrero de 2024, y hace dos meses ese viaje llegó finalmente a buen puerto.

¿Por qué crean la asociación?

Llevábamos como unos 15 años denunciando que esta zona estaba desvinculada de todo, no tenía asociación de vecinos. Para los de Os Mallos éramos residuales, mientras que en Elviña ya tenían sus cosas. Estábamos en medio de la nada y decidimos unir también San Cristóbal das Viñas, porque otro pueblecito sin cobertura.

¿Cómo ha sido el proceso?

No es que fuera tedioso, pero entre que la gente quiere que cambies muchas cosas y que nadie quiere vincularse a la asociación como directivo, es complicado. No quieren pelearse y, como tenemos nuestras pandillas de amigos, decidimos formarla entre los cinco valientes.



¿Cuáles son los principales frentes que tienen abiertos?

La incertidumbre de qué va a pasar con la intermodal y su proceso de edificación. Tenemos un montón de circulación provisional y las rupturas derivadas del tráfico de camiones. También reivindicamos más iluminación, la reparación de los baches y el aparcamiento que nos quitan. Hay gente que coge el tren y se deja el coche aparcado cinco o más días.

Es momento de aprovechar que todo el mundo está pendiente de la intermodal...

Nos encanta que haya movimiento. Nos encanta que, de las cuatro provincias, seamos la última pero que por fin se unifique todo. La idea es buenísima y todo lo que sea vida es buenísimo, porque traerá seguridad, circulación, movimiento y dinero



¿Han tenido que pedir ayuda?

Recomiendo montar asociaciones, pero siempre rodeándonos de gente capacitada. En nuestro caso tenemos un taxista, que sabe de los problemas de la ciudad, así como una trabajadora de Hacienda u otros directivos con inquietudes.

¿Han conseguido vincular a los vecinos?

Cuando aclaremos ciertas dudas con el Ayuntamiento empezaremos el reparto de circulares para ofrecer a los socios la información necesaria. Tenemos que decir que tenemos unas preocupaciones concretas para responder a sus preguntas. Hemos puesto un buzón de sugerencias para gente mayor que no maneje las redes sociales. Que escriban sus cartas en casa, con sus inquietudes. No nos vamos a federar, no tenemos sede física y no queremos subvenciones. No queremos, porque no necesitamos. El Ayuntamiento nos ha tratado fenomenal, hay que decir que mejor que bien. Ya hemos tenido varias reuniones con concejalías y Seguridad Ciudadana o la Policía Local, muy positivas todas.