Un 2025 lleno de retos para el ferrocarril coruñés: estos son los propósitos de los usuarios recurrentes

El 2024 llegó a su fin. Con él, todos los cambios que se han acometido en lo que al tren en A Coruña se refiere. La llegada del AVE o el avance de las obras en la futura estación intermodal, que conllevó el cambio de terminal a una nueva provisional, son algunos de los grandes hitos ferroviarios durante el año pasado. No obstante, se aguarda un 2025 lleno de retos para el ferrocarril coruñés, entre ellos, el intentar cumplir algunos de los propósitos de los viajeros más recurrentes.



No obstante, el gran aumento exponencial de viajeros que sostiene anualmente el Eje Atlántico de Alta Velocidad –red ferroviaria que discurre por la costa atlántica de Galicia que se extiende por las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Vigo–, y en especial, la estación de A Coruña, hacen creer que sea difícil mejorar en este aspecto. Sin embargo, el incremento constante de viajeros no significa que la calidad o la mejora de los trayectos no pueda ser un anhelo de muchos de los viajeros que diariamente utilizan la terminal coruñesa.

La línea de media distancia A Coruña-Vigo es la más utilizada de España, con 3,5 millones de viajeros en 2023



El Eje Atlántico es la línea de media distancia más utilizada de todo el país, anotando el pasado 2023 un total de 3.579.783 viajeros, un 41% más que el año anterior y superando el trayecto Barcelona-Mataró, el más utilizado hasta el momento. Además, la estación coruñesa fue la quinta de España en cuanto a número de viajeros de media distancia, con más de 2,3 millones.



Igual precisamente por congregar diariamente tanta gente en cada uno de los trenes, los servicios no son siempre al gusto del consumidor y, habitualmente, los usuarios demanden ciertas mejoras.



El tema de los retrasos, la poca disponibilidad si no se reserva con antelación un billete, el embotellamiento de los pasajeros a la entrada y salida de los trenes y estaciones, la falta de frecuencia o la desesperación por la llegada de nuevos ferrocarriles han sido las quejas más recurrentes de los viajeros frecuentes en la estación de tren de A Coruña.

PETICIONES Ampliación de frecuencias

Muchos de los viajeros demandan una ampliación de frecuencias en los trayectos rutinarios. La realidad es que actualmente los últimos trenes que operan con destino Vigo y Ourense son a las 21:25 y a las 19:42 horas, respectivamente. Trenes más largos

Durante estos últimos meses ha sido protagonista la poca disponibilidad a la hora de reservar un trayecto. Por ello, algunos de los usuarios frecuentes le piden a 2025 trenes más largos, que permitan absorber más pasajeros. Horarios cadenciados

Con respecto a la frecuencia, algunos viajeros más expertos exigen que se siga el modelo alemán en cuanto a horarios cadenciados, es decir, que tanto los trenes media distancia como los regionales operen cada hora en punto e y media. Servicios nocturnos

La posibilidad de implementar algunos servicios nocturnos

(como el Euskotren) también ha sido objeto de estudio por algunos viajeros que demandan cierta disponibilidad en eventos como San Juan o Xacobeo, entre otros. Llegada de nuevos trenes

Por último, también echan en falta la llegada de nuevos trenes, más modernos y con mayores servicios, como la implantación de los nuevos cercanías, en los trayectos A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra, previsiblemente para 2027.



El ejemplo no está tan lejos



El Eje Atlántico, que representa la línea más utilizada del país, por momentos, no está a la altura de lo que ello supone, por lo menos, según los viajeros que, día tras día, realizan alguno de los desplazamientos que la ciudad coruñesa ofrece a otros puntos de la comunidad gallega.



Un ejemplo de ello es la escasa frecuencia de trenes, que imposibilita la compra de más billetes. De hecho, en los últimos meses, los ferroviarios han denunciado la falta de repuestos y mantenimiento para las unidades existentes –S-121, de 280 plazas, y S-599, de 184 plazas– cuyos tiempos de revisión estaban siendo apurados al máximo para poder circular en doble composición.



La carencia de trenes para poder cubrir la elevada demanda ha llevado a rescatar la serie 594, de menor capacidad y prestaciones, que incluso dificulta la llegada en hora debido a que hay tramos en los que no puede alcanzar la velocidad recomendada ya que su aceleración es menor, además del gran ruido que provocan y de su menor fiabilidad.



Para este 2025 se espera la llegada de nuevos trenes, algunos de doble altura, que aunque no incrementarán de forma notoria el número de plazas, sí aumentarán la frecuencia, posibilitando adaptarse de mejor forma a lo que la oferta requiere.



Además, está previsto que se estudie durante este año, para posteriormente implementarse en 2027, el servicio de Cercanías Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol, tras el pacto de gobierno entre el BNG y el PSOE para el acuerdo de investidura. De esta manera, sería posible alcanzar precios asequibles y, sobre todo, reforzar una línea con transbordos gratuitos a otros medios y mejores horarios.



Por el momento, solo se sabe que se seguirá pudiendo disfrutar de los bonos hasta julio de este año, lo demás, serán aspectos que deparará el futuro.