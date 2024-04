La alcaldesa de A Coruña tacha de "barro" las supuestas irregularidades urbanísticas de su teniente

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, salió ayer en defensa de su teniente de alcalde, José Manuel Lage Tuñas. Asegura que las sospechas que pesan sobre él por reformar una oficina para convertirla en vivienda sin solicitar la preceptiva licencia son "ataques sin ningún tipo de filtro y escrúpulo, acusaciones falsas" y "barro" y desafió a la oposición a poner en conocimiento de la Fiscalía que "creen que los funcionarios cometieron una irregularidad".

En realidad, la Policía Local intervino al continuar la obra sin licencia, y lo que se sospecha es que habría sido Lage el que habría continuado con la reforma igualmente. También se señala que la licencia se entregó el mes pasado, en Junta de Gobierno local, una vez el asunto hubo salido a la luz, y en un tiempo muy corto.

Pero Rey calificó de las quejas del BNG y el PP sobre la dificultad de acceder a los expedientes donde se probarían las irregularidades de "estrategias de oposición". "A mi no me van a encontrar en el camino del barro, de enfangar la vida política", acusó.

El asunto afecta al hombre fuerte del Gobierno local, dado que Lage tiene bajo su control gran parte de la Administración en calidad de concejal de Contratación, de Personal y de Hacienda, además de ser portavoz municipal. Mientras tanto, la oposición pasa a la ofensiva. Para mañana, el PP ha convocado una comisión de transparencia para pedir explicaciones por la supuesta reticencia del gobierno local a entregar los expedientes de las obras del primer piso del número 96 de la avenida del Ejército propiedad de Lage.

El primer punto del orden del día se refiere a "la negativa de la Alcaldesa" a entregar a la oposición copias de los expedientes a los que tienen derecho y por lo que han presentado una queja ante la Valedora do Pobo. El segundo punto trata de que la documentación estaría incompleta: faltaba el informe realizado por la Policía municipal que acreditaba que en ese inmueble se estaban realizando obras sin ninguna licencia.

En realidad, el documento apareció a los quince minutos pero ayer pasó lo mismo con otro informe, que apareció hoy, y hoy sucedió de nuevo con otro informe que no está incluido en la documentación a la que se ha dado acceso y al que se hace referencia en uno de los expedientes. "No sabemos si faltan más porque no hay control de los documentos", protesta el PP.

Por otro lado, hoy, el portavoz del grupo municipal del BNG, Francisco Jorquera, declaró que el Gobierno local debe dar explicaciones. "O BNG examinou o expediente. A noso xuizo, hai irregularidades serias que teñen que ser aclaradas", declaró. Espera que lo haga en el pleno del próximo jueves, que se retrasa una semana precisamente por la convocatoria de la comisión de transparencia. "Agora, o que ten que mover ficha é o Goberno municipal", remató Jorquera. Y lasí lo ha hecho Inés Rey.