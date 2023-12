La alcaldesa de A Coruña denuncia sabotajes en la recogida de basura a seis días de la huelga

A pesar del frío reinante, la Navidad promete ponerse caliente: el sindicato mayoritario en el servicio de recogida de basura, STL, anunció al semana pasada que en la medianoche del 23 al 24 comenzaría una huelga "indefinida e intermitente". Hoy, la alcaldesa, Inés Rey, denunció que se han registrado sabotajes.

Concretamente, en la noche del jueves al viernes y del viernes al sábado las ruedas de casi todos los camiones de recogida aparecieron pinchadas. Sin embargo, como se tratan de ruedas dobles, los camiones pudieron completar las rutas sin darse cuenta siquiera de la avería.

Fuentes consultadas señalan que, quien quera que haya sido el autor, no trataba de causar graves daños sino que quizá enviar un mensaje de cara a este fin de semana. No hay que olvidar que en el conflicto de febrero del año pasado (donde no hubo convocatoria de huelga) comenzó por pinchazos de varios camiones (que sí paralizaron la recogida) y acabaron ardiendo varios de ellos.

El problema, por el momento, no ha empezado siquiera. Tampoco se han acordado los servicios mínimos por falta de acuerdo entre ambas partes.