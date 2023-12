El comercio y la hostelería de A Coruña temen que la huelga de la basura perjudique la Navidad

Queda menos de una semana para que comience la huelga “intermitente e indefinida” que los trabajadores de la concesionaria del servicio de basuras han convocado a partir de la medianoche del día 24 de diciembre. El comercio y la hostelería están en alerta, ya que si la situación se complica, podría afectar a la campaña de mayor consumo del año.



La presidenta de Distrito Mallos, Alba Balsa, considera que “es un trastorno grande” en las fechas de más venta y disfrute de la hostelería. “Si durante todo el año es importante tener las calles limpias y agradables para pasear, algo que ya se demanda habitualmente, en estas fechas mucho más”.



Desde la Asociación de Comerciantes Boulevard Elviña, su portavoz, Abel Caballero, coincide al señalar la huelga como un problema para el comercio, aunque “no tan grave” como para el sector del centro de la ciudad. “Nosotros no vivimos de los que no viven en la zona y no habrá gente que deje de visitar Elviña por esto”, dice, mientras califica de “gran problema para A Coruña” que se dé una huelga de basura en la época de mayor consumo del año.



Precisamente el centro también vive el anuncio con cierta tensión. La presidenta de la Zona Comercial Obelisco, Isabel Porto, califica este como el “peor momento” para una huelga. “Es cuando más mercancía llega y más cajas hay para tirar. Una huelga nos dejaría con todo en tiendas o una imagen en la calle tremenda, tanto como para los que viven aquí como para los que nos visitan. Como imagen sería fatal y muy inoportuno el momento”.



La hostelería está a la expectativa, pendientes del desenlace de la convocatoria. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, dice que todo dependerá de cómo se complique la situación. “Si son paros puntuales, no hay una preocupación grave. Si se complica la cosa y la huelga es larga durante las navidades, se generan molestias porque hay muchos residuos orgánicos de restaurantes donde, por ejemplo, tienen pescado. Eso lo hará más complicado”, comenta el portavoz de los hosteleros.

Servicios mínimos



“No me tembló la mano cuando tuve que declarar emergencia sanitaria. El que tome la ciudad como rehén con cuestiones ajenas a los derechos de los trabajadores, que sepa que por eso no vamos a pasar”, declaró la alcaldesa este viernes en el programa ‘Voces de A Coruña’. Inés Rey hacía estas declaraciones a propósito de la huelga que los trabajadores de la concesionaria del servicio han convocado.

La regidora declaró la emergencia sanitaria el 28 de febrero del año pasado. No se había declarado ninguna huelga pero después de seis días de sabotajes en el servicio de recogida de basura, con las calles llenas de desperdicios y voluminosos, el Gobierno local siguió un procedimiento extraordinario para contratar a otra compañía, Tragsa.



“La empresa tiene que garantizar los servicios mínimos y el Ayuntamiento tiene que estar vigilante. Es un tema delicado porque de él depende de la salubridad de la ciudad. Si se celebra una huelga, que sea sin incidentes”, dice ahora Rey. El sindicato STL, que controla el comité de empresa de basuras, es objeto de una investigación por estafa y corrupción por parte de la Policía Nacional.