La alcaldesa de A Coruña: "No me tembló la mano cuando tuve que declarar una huelga sanitaria"

"No me tembló la mano cuando tuve que declarar emergencia sanitaria. El que tome la ciudad como rehén como cuestiones ajenas a los derechos de los trabajadores, por eso no vamos a pasar", declaró la alcaldesa en el programa de RadioVoz. Inés Rey hacía estas declaraciones a propósito de la huelga que los trabajadores de la concesionaria del servicio de basuras han convocado para la noche del 23 al 24 y que será indefinida.

La Navidad empeora los efectos de la huelga. A lo largo de los años, la ciudad ha tenido que soportar varias protestas, que han generado muchos problemas y suciedad. Normalmente, acaban con el Gobierno local cediendo a las peticiones del comité de empresa, controlado por STL.



Este sindicato es objeto de una investigación por estafa y corrupción por parte de la Policía Nacional que llevó al arresto de su secretario general en febrero. La supuesta trama consistía en ofrecer puestos de trabajo en la concesionaria a cambio de una cuota mensual. Sin embargo, el escándalo no ha hecho que STL disminuya su actividad.

Rey declaró la emergencia sanitaria el 28 de febrero del año pasado. No se había declarado ninguna huelga pero después de seis días de sabotajes en el servicio de recogida de basura, con las calles llenas de desperdicios, el Gobierno local siguió un procedimiento extraordinario para contratar a otra compañía, Tragsa. Sin embargo, la situación de conflicto siguió durante varias semanas.