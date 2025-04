La alcaldesa de A Coruña: "A cidade está a recobrar a normalidade"

Pasado el gran apagón, llegó la hora de hacer recuento de todo lo ocurrido en A Coruña durante la larga y oscura jornada. Este papel le correspondió a la alcaldesa, Inés Rey, que compareció públicamente, 24 horas después. "A cidade está a recobrar xa a normalidade", fue su primer anunció. Todos los servicios se habían recobrado, excepto la telefonía, dado que es necesario reiniciar las antenas manualmente, una a una, algo que llevaría unas pocas horas.

Pero no se habían producido incidencias reseñables, ni en movilidad, más allá de algún semáforo aislado. las escuelas infantiles continúan cerradas, siguiendo las instrucciones de la Xunta, pero los centros cívicos y las instalaciones deportivas, así como el resto de equipamientos municipales, funciona sin problemas.

A primeras horas de la mañana, hubo una pequeña incidencia en la Escuela Municipal de Música, por falta de energía, pero se solucionó rápidamente. Y pasaba lo mismo con el kiosko de la plaza de Ourense, que no podía vender entradas, pero que está en vías de solución. La venta se reanudará mañana.

Se rescataron a más de 90 personas atrapados en garajes y ascensores y se ayudó a más de 30 mayores y personas con movilidad reducida a sus hogares. En total, 108 intervenciones de Protección Civil y Bomberos y 65 de Policía.

Además, se elaboró un listado de vulnerables en colaboración con Cruz Roja y Protección Civil. Desde las 12.30 horas hasta las dos de la madrugada (cuando volvió la energía) y de ahí en adelante las trabajadores sociales realizaron 1.448 servicios de dependientes que se hallan solas y se elaboró un listado de afectados sin apoyos (52) que fueron visitados por Protección Civil y Policía Local. Se visitaron los domicilios de los 606 casos de mayor gravedad.

Los centros cívicos permanecieron abiertos toda la noche. Únicamente en San Diego quedaron algunas personas atrapadas en el ascensor. En Novoboandanza había un generador de emergencia, así que los únicos generadores que no funcionaron correctamente fueron Los Rosales y Mesoiro. Incluso se pudieron repartir casi todas las comidas a domicilio, excepto diez. De las 70 actividades, se ejecutaron 64.

Rey agradeció la labor de los servicios de emergencia, tanto Policía Nacional como Local, Protección Civil y, por supuesto, Bomberos, que doblaron turnos para atender a todas las emergencias. En total, 257 efectivos desplegados sobre el terreno.

La alcaldesa destacó el "comportamento cívico" de los ciudadanos, que siguieron los consejos de las autoridades, lo que evitó que se produjeran incidentes. Aun así, hubo que atender pequeños accidentes, inundaciones e incluso pequeños fuegos por dejar electrodomésticos encendidos y ollas en el fuego. "Todos resueltos sen feridos", matizó.

En cuanto al agua, el suministro se mantuvo en todo momento, hasta que a las 01.45 horas se pudieron volver a arrancar los depósitos elevados de Monte Alto y Eirís, que fueron los problemáticos. Se va recuperando la normalidad, pero es posible que el agua esté algo turbia por los cambios de presión (en Eirís se quejan de ello), pero la situación se normalizará a lo largo del día.

El servicio de recogida de basura también se vio afectado. Fue necesario centrarse en la recogida prioritaria (Centros de salud, educativos, etc) así que hubo que reforzar con seis camiones más el servicio habitual para retirar los desperdicios de los puntos sin recogida. En cambio, la limpieza viaria no registró incidencias y el funcionamiento de la depuradora todavía no es normal, pero va camino de serlo.

En los cementos se retoman las cremaciones pendientes de ayer. En mercados, funcionan sin problemas y, como era lunes, no había pescado que se echase a perder. Hablando de peces, fue necesario traer un equipo electrógeno al Aquarium Finisterrae de forma urgente, porque los animales estaban en riesgo.

En cuanto al servicio de BiciCoruña, quedó inoperativo. "A lo mejor quedó alguna mecánica, o cargada que se pudiera sacar o reemplazar, pero las estaciones se quedaron también sin suministro eléctrico", explicó la alcaldesa que insistió en que solo queda por funcionar la telefonía móvil.