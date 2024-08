La alcaldesa de A Coruña acusa a los basureros de recoger solo los contenedores del centro

A Coruña ya tiene en marcha el servicio de refuerzo ampliado para la recogida de basura. Lo hace dentro de los trabajos para limpiar los desperdicios que quedan por la huelga de los empleados del servicio y tras la declaración de emergencia sanitaria para que una empresa más, Valoriza, realice estas operaciones.

La alcaldesa, Inés Rey, también aseguró que los basureros están recogiendo los desperdicios del centro, mientras que dejan los de la periferia algo que achachó a un intento de "hacer daño", una "táctica burda" que tiene como objetivo que se crea que el Gobierno local abandona los barrios de A Coruña.

Rey ha informado este lunes en rueda de prensa de que se unen "22 personas" a este servicio que se presta durante la emergencia sanitaria, por lo que son 54 los trabajadores que están recogiendo la basura "en un doble turno" que va "desde las siete de la mañana hasta las once y cuarto de la noche". "Esperemos que vaya mejorando la situación de recogida de basura en la ciudad", ha indicado.

Pero hay que tener en cuenta que la empresa concesionaria, Prezero, no envía camiones a cubrir todas las rutas, presumiblemente por falta de personal. Por otro lado, el PP considera que no hay que olvidar que "la empresa de recogida está prestando el servicio sin contrato ya que el adjudicado por Inés Rey por importe de 100 millones de euros fue declarado nulo por parte del TSXG, sin que la alcaldesa haya pedido ninguna responsabilidad política por ello. No se puede exigir el cumplimiento de un contrato que no existe”