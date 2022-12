La alcaldesa anuncia que presentará un presupuesto para el próximo año

A estas alturas del año, eran muchas las voces que, desde la oposición, ponían en duda la intención del Gobierno local de aprobar unos presupuestos para el próximo año. Sin embargo, la alcaldesa, Inés Rey, salió al paso ayer de estas críticas y anunció que su Gobierno tiene intención de presentar un documento, aunque no ha aclarado cuándo estará en condiciones de hacerlo. Sobre todo porque la Marea Atlántica, su socio preferente en un Gobierno en minoría, no ha visto todavía ningún borrador, y aunque se presentara a día de hoy, no podría aprobarse definitivamente antes de febrero, por una simple cuestión de plazos en la tramitación.



“No se ha presentado todavía, pero habrá un documento presupuestario para 2023 y ahí los grupos tendrán la opción de votar a favor de esos presupuestos”, declaró la regidora ayer. Poco antes, había tenido lugar una comparecencia pública de la Marea en la que reprochaban a Rey precisamente que no estuviese centrada en solucionar este problema. La portavoz, María García, señaló que de ser así, ya tendría encima de la mesa un proyecto presupuestario y la ejecución de los acuerdos anteriores con la Marea, si es que quiere tener credibilidad a la hora de negociar los próximos presupuestos.



Tejido asociativo

Haya o no presupuesto para 2023, el tiempo corre. Es posible prorrogar las cuentas de este año, pero algunas partidas caducamente automáticamente, como las subvenciones al tejido asociativo de la ciudad (vecinales, deportivos, culturales, etc) de la que muchas veces dependen para su funcionamiento diario. El candidato a la Alcaldía de la Marea, Xan Xove, recordó que hoy se celebra el último pleno ordinario en el que se podía presentar los presupuestos.



“Pareceme gravísimo. Primero, porque é unha obriga legal e a estas alturas como mínimo, ata o mes de febreiro, non va a haber nada”, denunció, al tiempo que recordaba que las entidades ofrecen servicios importantes así como puestos de trabajo. Por eso propusieron ayer que se elabore un modificado de crédito. Es decir, un cambio en los presupuestos prorrogados, donde se incluyen las subvenciones a las asociaciones de la ciudad, sin que tengan que esperar. .



La Marea no está sola en esta cuestión: también el BNG y el PP han expresado su preocupación. El fin de semana, el portavoz del grupo municipal nacionalista, Francisco Jorquera, recordaba que ya se había prorrogado unos presupuestos, los de 2021, en una decisión unilateral del Gobierno local que se alegaba la situación de interinidad causada por la pandemia, algo que la oposición rechazó. De manera que si 2023 se quedara sin cuentas propias, sería la segunda vez en cuatro años, en que la ciudad se vería privada de uno de sus principales elementos para hacer política.



Precedentes

El último modificado de crédito, que afectó a las cuentas de este año que se acaba se aprobó el 29 de noviembre. Permitió redistribuir 6,5 millones de euros para, sobre todo, dedicarlos a obras en la Ciudad de las TIC, aunque la medida más popular fue sin duda la ampliación de la gratuidad del horario lectivo en las escuelas infantiles de seis a ocho horas, lo que benefició a cerca de 700 familias. El Club del Mar recibió 52.000 euros para hacer frente a los gastos de la piscina municipal, así como 38.000 euros para ayudas puntuales. También se dedicaron 645.000 euros más para las obras del campo de fútbol de Eirís y 725.000 euros para el IMCE (Instituto Municipal Coruña Espectáculos).



Este modificativo fue resultado de un acuerdo entre el Gobierno de Inés Rey y la Marea Atlántica, puesto que no llegaron a negociar con ninguno de los otros partidos de la oposición. “Pedímoslle a Inés Rey que siga nesta liña, negociando un novo modificativo que lle dea ás entidades do terceiro sector os recursos que precisan, e a seguir avanzando nos acordos pendentes”, señaló Xove.



La Marea espera que la negociación sirva para presionar al Gobierno local para que cumpla acuerdos ya alcanzados, como los nueve millones de euros en políticas públicas por el derecho al a vivienda, las medidas de ahorro y soberanía energética, y la creación de una empresa eléctrica municipal, y los proyectos en Xuxán, Novo Mesoiro, la Falperra, Palavea, Feáns y otros barrios alejados del centro.