Alberto Santalla ‘Teto’ | “Ninguna concesión debe ser un problema”

Alberto Santalla Vázquez (A Coruña, 1979) llegó en julio de 2021 a la presidencia del Club del Mar de San Amaro, una entidad camino del centenario y que se ha marcado como objetivo darle continudad al proyecto de revitalización del club En menos de dos años le ha tocado reunirse con socios, políticos, comité de empresa y demás herencias de un balance económico que hoy presentará en la asamblea general ordinaria (10.30 horas en primera convocatoria y 11.00 en segunda). Socio desde su nacimiento, lleva 43 años ininterrumpidos en la sociedad.

¿Se vestiría de Laporta para repetir aquel ‘¡Al loro, que no estamos tan mal!’?

No me vestiría de Laporta ni de Shakira, con aquello de “tanto que te las dabas de campeón y cuando más te necesitaba diste tu peor versión”. Estoy dando lo mejor de mí, desde que el club me necesitó. Me vestiría de Arsenio Iglesias con aquello de “que no nos quiten la fiesta de los fuciños”. Hay que soñar y seguir trabajando para mejorar..



¿Qué mensaje transmitirá a los socios en la asamblea?

Que ya hemos visto la luz al final del túnel, que tenemos un club limpio y saneado económicamente, con unas instalaciones deportivas, recreativas y culturales en el mejor entorno de la ciudad: la playa de San Amaro y la Torre de Hércules, a precios asequibles para todos. Me comprometo a seguir trabajando sin descanso para que el deporte y el ocio de la ciudad tomen como referencia nuestro club. Sin los socios fieles que siguen el club no existiría.

Precisamente, acaban de iniciar una campaña para captar más...

La junta directiva creía que no podíamos quedarnos quietos, que teníamos que arriesgar con una campaña en multimedia. Toca rezar para que nos salga bien. Esperamos que el objetivo marcado se cumpla: queremos conseguir 250 nuevas altas. Todo lo que supere eso será un total éxito. Nuestro eslogan es la “la familia que tú eliges, y y aquí acogemos a todos como si fueran socios de toda la vida.

Otra campaña será la electoral...

Nosotros somos apolíticos. No vamos a pedirle nada a ningún partido, que se involucren ellos en los problemas que ven en todos los clubes y el asociacionismo coruñés. Que el que gane cumpla sus promesas y ponga el deporte de la ciudad donde se merece.

Y en ese punto tocará hablar de la piscina municipal que gestionan...

Es un valor añadido como complejo, pero nos ha dado problemas que hemos ido solventando con recursos sacados del presupuesto del propio club y algún que otro apoyo del Ayuntamiento. El 5 de mayo termina concesión de la piscina y nos comprometemos a seguir, con una salvedad: al estar fuera de contrato le exigiremos a Inés Rey que se comprometa a que al Club del Mar no le cueste dinero cumplir con los servicios.

¿Cómo lo justificarán?

Hasta ahora, nos hemos podido permitir el lujo de gestionar la piscina con pérdidas económicas muy altas, de 340.000 euros en 2022. El Ayuntamiento tiene ser consciente de que cualquier empresa, con esos números, tendría que bajar la verja. Nosotros no lo hemos hecho, signo de dignidad, compromiso y fuerza. Ninguna concesión debe ser un problema para el que la gestione y menos sin lo hace un club sin ánimo de lucro. Hay una canción de Alice Wonder que dice “la presión es solo para la cerveza”. En este caso también es nuestra.