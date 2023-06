Alba Carballal | “El ‘Prestige’ consiguió ponernos de acuerdo por primera vez”

Sorprendió a la crítica con su primera novela, ‘Tres maneras de inducir un coma’ y ahora continúa con su estilo descarado y mordaz en ‘Bailaréis sobre mi tumba’, que ayer presentó en Berbiriana. Alba Carballal (Lugo, 1992) es una de las revelaciones literarias de los últimos años.

¿Cómo acaba una arquitecta teniendo una tan celebrada y prolífica carrera literaria?

Soy arquitecta de formación pero siempre quise escribir. Mi suerte empezó cuando me dieron una beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, que permitió escribir mi primera novela sin preocuparme de nada más que de escribirla. Ahora que Gala ha fallecido es importante recordarlo y recomiendo a todos los jóvenes con un proyecto literario que pidan esa beca.



Tras su ópera prima la compararon con Eduardo Mendoza.

Siempre intento tomarme estas cosas con distancia porque es fácil caer en la soberbia y no es bueno para nadie, pero estoy súper agradecida y tengo un poco de vértigo porque esta nueva propuesta es algo distinto.

Sigue usando un estilo directo, como se habla en la calle.

Hay un punto muy importante de oralidad y son capítulos cortos, tiene algo de juego con el lector y hace la lectura agradecida. Intento emular las voces tal y como se escuchan, en esta novela hay gallego, castellano, gallego castellanizado, castellano galleguizado y distintos registros según la zona. Le da más verdad al relato.

Y referencias culturales a tope.

Son una de las cosas que más atan a una sociedad, en el sentido de la cohesión. El Xabarín Club, la Movida, el cine, otros libros... son referencias que todos tenemos en la cabeza y ayudan a que haya una conexión casi emocional. La novela es bastante intergeneracional gracias a ellas.

¿Por qué contar la historia de tres barcos hundidos en Galicia?

Quería plasmar uno de los recuerdos más potentes que guardo de mi juventud, el hundimiento del ‘Prestige’, y necesitaba irme un poco más atrás para contar la historia tal y como yo quería. Usar el ‘Prestige’ como consecuencia y como historia que se repite. Son tres barcos, tres vidas que naufragan y tres maneras de contarlo.

Le marcó aquello pese a no vivir en la costa.

Aquello se vivió de forma muy intensa en toda Galicia, afectó mucho a toda la comunidad y provocó por primera vez un sentimiento de unidad y cohesión social, todos estábamos de acuerdo en que aquello no podía consentirse.

Dice que no necesita sacar un libro cada año y que le gusta tomarse su tiempo, pero desde 2019 ha sacado ya tres obras.

Esta novela me ha llevado cinco años. Prefiero que las cosas salgan bien cuando sea que tengan que salir y no darme prisa. Hay que tener el ego controlado y darte cuenta de que nadie te está esperando.