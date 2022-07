En el aire el concierto de Edurne en las fiestas de María Pita, en A Coruña

El concierto de Edurne en las fiestas de María Pita, previsto para el 2 de agosto, podría correr peligro. La cantante se ha visto obligada a suspender su gira en lo que queda del mes de julio debido a una afonía. "Hace más o menos un mes os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas. He intentado compaginar el trabajo que tenía sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme, así que, junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas tres semanas y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto".







La artista, que se encuentra de gira promocionando la reedición de su álbum 'Catarsis', podría actuar ante el público coruñés si esta recuperación va según lo previsto. "Quiero volver a la gira más fuerte que nunca. Estoy deseando veros y que cantemos y bailemos juntos", añade en el comunicado publicado en sus redes sociales.