La Agrupación Astronómica Ío quiere contar con un local propio

La Agrupación Astronómica Coruñesa Ío pide contar con un local propio desde el que fijar su sede y desarrollar sus actividades de divulgación científica y astronómica. Este año cumple veinte años en los que ha llevado a todos los públicos la pasión por el cielo.



Martin Pawley, vocal de la junta directiva de la asociación, señala: “sería un regalo bonito que nos cedeesen algún espazo para poder usalos de forma directa nós e como teñen moitas asociacións”. Hasta ahora desarrollan su labor desde centros cívicos, con los museos científicos coruñeses, con los que mantienen una estrecha relación, o en locales cedidos para realizar las actividades.



La Agrupación Ío afirma que ha solicitado al Ayuntamiento la cesión de un local, pero que ese deseo todavía no se ha cumplido. Cuenta con cerca de 200 miembros adultos, a los que se suman los ‘Satélites’, miembros menores de 14 años que no pagan cuota pero también forman parte de la asociación. La agrupación no tiene la capacidad económica para asumir el pago de una sede propia, por lo que solamente ha podido alquilar un trastero para guardar el material, como los telescopios que utiliza en sus observaciones. La Agrupación Astronómica Coruñesa Ío impulsó este año una campaña para que la astrónoma Antonia Ferrín Moreiras, la primera gran astrónoma profesional gallega, tenga su propia calle, iniciativa que ya ha sido aprobada. También logró que el Congreso Estatal de Astronomía se celebrase en la ciudad, y fomentó que una estrella recibiese el nombre de Rosalía de Castro.



Observar el cielo nocturno



Se prevé que el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas se produzca alrededor del 12 de agosto. No obstante, desde la Agrupación apuntan que coincidirá con luna llena y su luz dificultará la observación de los meteoros. En este sentido, Martin Pawley comenta que ninguna noche es igual a otra y cualquier día es bueno para observar el cielo. Otra lluvia de estrellas, tal vez menos conocida, es la de las Gemínidas, que tiene lugar en diciembre.



La Agrupación Astronómica Ío seguirá realizando actividades de divulgación, especialmente esta segunda mitad de año, para celebrar el veinte aniversario de su fundación. Algunas de ellas tendrán que ver con utilizar la astronomía como herramienta para lograr un mundo más justo.