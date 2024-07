Los administradores de fincas instan a regular los pisos turísticos con garantías jurídicas

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, se reunió con representantes del Colexio Oficial de Administradores de Fincas en A Coruña. Un encuentro en el que la representante autonómica recogió las propuestas de la entidad que preside Teresa Agrasar y se comprometió a darle traslado al director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, la oportunidad de renovar el convenio de prevención del acoso y la violencia de género en las comunidades de vecinos.



Otro de los temas abordados en este encuentro fue el de las viviendas turísticas, incidiéndose, por parte del colegio, en la necesidad de afrontar su regulación “con garantías xurídicas para todas as partes implicadas”.



Belén do Campo aprovechó la reunión para informar de que la Xunta “concedeu axudas en materia de vivenda por importe de 286 millóns desde a sinatura no 2021 do Pacto pola Vivenda de Galicia”, lo que permitió que 13600 familias tuvieran acceso a una casa. Además, hizo balance de la ejecución de las medidas incluidas en el acuerdo y presentó las estrategias impulsadas desde la Xunta para alcanzar “8.000 vivendas públicas e desenvolver solo para 20.000 vivendas protexidas e 5.000 libres na actual lexislatura".