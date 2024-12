El Adif, sobre la estación provisional: “Se han previsto todos los accesos”

La estación provisional de tren de A Coruña lleva ya una semana albergando el tránsito ferroviario diario de la antigua terminal de San Cristóbal. No obstante, y aunque no se han registrado incidencias graves sobre su funcionamiento, el acceso tanto peatonal como en transporte, así como la señalización, han provocado grandes quejas por parte de los viajeros más recurrentes. No obstante, “el Adif ha previsto todos los accesos a la nueva estación provisional que son competencia suya”, indicaron fuentes de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias.



En una lucha por saber a qué administración le compete reforzar cada uno de los aspectos que se demanda, el Ayuntamiento y el Adif se pusieron manos a la obra para solventar la situación de la forma más efectiva. Tras una reunión celebrada el pasado jueves, se acordó reforzar el vallado y la presencia policial. Además, también inciden en que se han “colocado carteles señalizadores de este recorrido”, aunque se han podido observar algunos tirados por el suelo por las fuertes rachas de viento, y otros, con una mala orientación que no ayudó a la plena normalidad en los aledaños de la terminal provisional.

Aparcamiento exprés

Otro de los lamentos de los usuarios era el acceso en coche, ya que el reducido espacio en la entrada de la estación imposibilita que coincidan varios vehículos sin entorpecer el tráfico de la avenida del Ferrocarril.

Por ello, también se colocó una parada de estacionamiento momentáneo conocido como ‘Bica e arrinca’, una iniciativa que busca evitar la conglomeración de coches de forma sostenida. A su vez, el Adif recuerda que el aparcamiento de la estación histórica estará en funcionamiento hasta que se establezca el nuevo parking provisional –previsto para comienzos de año– con capacidad para un total de 97 plazas, un 38% más que el antiguo.



Por último, también se han realizado mejoras en los servicios de la propia estación. Se ha abierto la cafetería y se ha aumentado el número de bancos en el vestíbulo, además de instalar una base múltiple de enchufes para dispositivos electrónicos.



La nueva estación provisional, que estará operativa hasta junio de 2026, está absorbiendo el tránsito de trenes con origen o destino A Coruña por la última fase de obras en la futura estación intermodal. A pesar de contar con dos vías y un andén menos que la antigua estación, por ahora, alberga el mismo tráfico ferroviario que antes. Sobre los accesos peatonales y en transporte privado, habrá que ver si después del estreno del parking provisional, la cosa mejora.