El acusado de agredir a un guardia civil en A Coruña dice que fue "cansino pero no agresivo"

Un acusado de atentado a la autoridad ha negado haber agredido a un guardia civil que lo paró en los accesos a la ciudad de A Coruña y solo ha reconocido reproches. "De forma cansina, pero nunca agresiva", sostuvo en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña.



En él, ha alegado que le dijo al agente que no fumase en su puesto de trabajo y que este le "aporreó". El guardia civil, a su vez procesado por un delito leve de lesiones al primero, ha asegurado que el hombre intentó agredirlo "en tres ocasiones" y ha reconocido haberle dado los golpes "estrictamente necesarios" para repeler la agresión.



"Le dije que no puede fumar en el trabajo, yo estaba un poco vacilón, lo reconozco, pero para nada agresivo, en ningún momento me avalancé sobre él", ha declarado el procesado.



El hombre ha relatado que tras haber sido parado por la Guardia Civil el vehículo en el que viajaba con el fin de realizar a su conductora las pruebas de detección alcohólica y arrojar esta resultado positivo, le pidió a su compañera "una y otra vez" que "no firmara el documento de denuncia hasta que el agente no le diera el número de placa". "Me tiró al suelo y empezó a aporrearme", ha descrito en alusión al efectivo.



El guardia civil, por su parte, ha explicado durante la vista que el detenido "no dejaba firmar" a su compañera la denuncia. "No hacía más que zarandearla del brazo bastante fuerte", ha dicho y ha relatado que en el momento que le comunicó que, de continuar con esa actitud, procedería a su detención éste "salió del coche enfurecido".



"Intentó agredirme en tres ocasiones, tocó su nariz con la mía y luego ya no le permití acercarse más", ha señalado. Como respuesta, según ha indicado, repelió la agresión del individuo con los golpes "estrictamente necesarios". "Todos de cintura para abajo", ha especificado, tras añadir que el detenido "en ningún momento perdió la verticalidad".



Petición de condena

El Ministerio Fiscal califica los hechos por parte del primer acusado como constitutivos de un delito de resistencia a agente de la autoridad. Concurre en el procesado la circunstancia atenuante de embriaguez y solicita la pena de multa de 2.400 euros.



La defensa, por su parte, pide su libre absolución y como acusación particular acusa al agente de un delito leve de lesiones y pide para él una multa de 900 euros.



En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que sobre las 03,00 horas del 25 de febrero de 2020 un equipo de atestados de la Guardia Civil interceptó en los accesos de A Coruña un turismo con el fin de realizar a su conductora las pruebas de alcoholemia.



Tras arrojar resultado positivo, añade, fue requerido su acompañante para realizar el mismo control a fin de determinar si estaba en condiciones de llevarse el vehículo del lugar. Este hombre, el procesado, ofreció un índice también positivo de alcohol.



Dicha circunstancia llevó a los agentes a decidir la inmovilización del vehículo. En ese momento, según relata la Fiscalía, "el acusado comenzó a enfurecerse" y a dirigirse "repetidas veces" contra uno de los agentes "en actitud desafiante".