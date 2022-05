Acuchillan a un vecino del Barrio de las Flores por un ajuste de cuentas

Pasada la una de la madrugada del domingo al lunes tuvo lugar una agresión de madrugada en el número 7 de la calle Amapola, en el Barrio de las Flores. La víctima, que sufre problemas de movilidad, fue presuntamente apuñalado en su casa, un bajo, por dos desconocidos que le hirieron de gravedad. A estas horas, la Delegación del Gobierno asegura que no se ha practicado ninguna detención, a la espera de que la víctima, un hombre de unos 45 años con antecedentes por tráfico de drogas, pueda prestar declaración.





La agresión fue presenciada por los vecinos. "Cuando pasé, había dos personas agrediendo al señor. Uno de ellos le dijo ¿Qué quieres, que te mate? uno estaba en la puerta y el otro dentro. Y el señor gritaba '¡Llamen a la Policía!' Yo pasé por delante y automáticamente lo primero que hice fue llamar a la Policía Local, y me dijeron que la Nacional estaba en camino", explicó un testigo, que reconoce que no pudo ver a los agresores con claridad. Presuntamente, habían roto el cristal de la puerta con una piedra para poder entrar en el interior. Como el herido es discapacitado (se desplaza con un andador en las distancias cortas o en silla motorizada) no pudo presentar mucha resistencia. En todo caso, la Policía Nacional apareció casi inmediatamente.





Fue trasladado al Hospital con heridas incisas de arma blanca, por lo menos una de ellas en la cabeza, según las primeras informaciones, pero fue intervenido quirúrgicamente y permanece en el Hospital con pronóstico reservado. Fuentes consultadas apuntan a que la Policía Nacional realizó varias identificaciones en la zona, pero no llegó a practicar ningún arresto, aunque en el barrio se daba por seguro que habían sido cogidos "con las manos ensangrentadas". Durante todo el día de ayer, la Policía Científica registró el domicilio y recogió pruebas de la agresión, además de precintar la ventana rota por los asaltantes. Hoy todavía podían verse gotas de sangre de la victima en el suelo de la calle, frente a la puerta.





Conviene recordar que al otro lado de la calle, a menos de cien metros de allí, el uno de octubre del año pasado se había descubierto el cadáver de un hombre de 50 años tirado en el suelo de su casa, acuchillado, varios días después de que hubierta tenido lugar el crimen. Presuntamente, por un asunto de tráfico de drogas. Los vecinos están preocupados por este motivo. "Ahora el Barrio de las Flores está muy bien, muy tranquilo, y no queremos que vuelvan las drogas, pero cada vez se ve a gente más acabada entrando y saliendo", explicó una vecina.