Un accidente múltiple colapsa Alfonso Molina durante más de dos horas

Un accidente registrado a las 07.20 horas en la avenida de Alfonso Molina, con nueve vehículos implicados, causó el enésimo colapso en los accesos a la ciudad, que se alargó durante más de dos horas. El choque, ocurrido a la altura de la pasarela peatonal de Elviña, obligó a cortar dos carriles –el izquierdo y el central–, hasta que se reabrió la circulación, sobre las 08.30 horas.



Las retenciones, que se extendieron hasta Perillo, O Carballo y la AP-9, provocaron la desesperación de cientos de conductores que, por este motivo, llegaron tarde a sus centros de trabajo y centros de enseñanza. La avenida del Ejército también se vio afectada por la llegada masiva de vehículos, al desviarse el tráfico hacia está zona a través de A Pasaxe y As Xubias. Ninguno de los implicados en el siniestro resultó herido de gravedad y solo una persona necesitó asistencia sanitaria.



Además, a la colisión de Alfonso Molina se sumó la avería de otro coche en el entorno de la plaza de Ourense. Según la Policía Local, este incidente se produjo a la altura de la avenida del Puerto, lo que dificultó todavía más la circulación. Por si fuera poco, cerca del mediodía un camión cisterna se salió de la carretera en la curva que une Alfonso Molina con Matogrande, tras pasar el famoso barco.

Accesos



La alcaldesa, Inés Rey, preguntada sobre el colapso que produjo este accidente, aseguró que “si entran 120.000 vehículos al día en una ciudad como esta, al haber un accidente se produce un atasco temporal. El tráfico se restableció en la mayor brevedad posible”. La necesidad de mejorar los accesos a la ciudad también fue una cuestión a la que se refirió la regidora municipal, que recordó que se trata de un “compromiso” de su Gobierno en colaboración con el Gobierno central.



“La ministra del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, –Raquel Sánchez–, estuvo hace unos días en A Coruña para anunciar la ampliación de Alfonso Molina, la mejora de los accesos y el inicio de los trabajos en la Cuarta Ronda, que ayudarán a mejorar las conexiones con la Tercera Ronda, la AP-9 y ayudar a que se eviten situaciones como la de esta mañana”, añadió Rey, confiando así en que más pronto que tarde llegarán avances.



Por su parte, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, manifestó que “unha vez máis, o sucedido pon de manifesto a urxente necesidade de que o Ministerio realice as obras de ampliación de Alfonso Molina e a ponte da Pasaxe. Ambas actuacións deberían comezar no verán de 2023, tan pronto como finalizase o túnel de Sol y Mar, pero ata o momento non hai nin os proxectos nin os cartos necesarios consignados. É dicir, polo momento, o Goberno de Madrid non ten intención ningunha de facer estas obras”.



Ante esta situación, que afecta al conjunto de la ciudadanía de Oleiros, “o Goberno municipal continuará reclamando e insistindo no Ministerio, imos facer campañas, colocar carteis, etc. Creo que tamén debemos facer unha concentración de protesta que tería que ser masiva. Temo que a xente non participe, os alcaldes do PSOE non se mollen moito neste tema para non molestar ao seu partido, pero creo que é necesario saír a denunciar isto que nos están facendo porque non ten nome”, indicó el alcalde.