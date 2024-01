La Real Academia de Medicina de Galicia acaba de conceder sus premios a la investigación científica correspondientes a la convocatoria del año 2023.

El premio de la Fundación Barrié, dotado con 10.000 euros y nombramiento de Académico Correspondiente al mejor trabajo en ciencias médicas de aplicación clínica publicado en una revista internacional recogida en el Journal of Citations Reports y publicado en cualquier día de los dos años anteriores a esta convocatoria recayó en el trabajo titulado: “A score to assess mortality after percutaneous mitral valve repair”, del que son autores Raposeiras-Roubin S, Adamo M, Freixa X, Arzamendi D, Benito-González T, Montefusco A, Pascual I, Nombela-Franco L, Rodes-Cabau J, Shuvy M, Portolés-Hernández A, Godino C, Caneiro-Queija B, Lupi L, Regueiro A, Li CH, Fernández-Vázquez F, Frea S, Avanzas P, Tirado-Conte G, Paradis JM, Peretz A, Moñivas V, Baz JA, Galasso M, Branca L, Sanchís L, Asmarats L, Garrote-Coloma C, Angelini F, León V, Pozo E, Alperi A, Beeri R, Cani D, Sabaté M, Fernández-Peregrina E, Gualis J, Bocchino PP, Curello S, Abu-Assi E, Íñiguez-Romo A, Bedogni F, Rubbio AP, Testa L, Grasso C y Estévez-Loureiro R.

Se ha concedido un Accésit (mención de honor) a dicho premio al trabajo titulado:

“Faecal immunochemical tests safely enhance rational use of resources during the asessment of suspected symptomatic colorectal cancer in primary care: systematic review and meta-analysis”, con los siguientes autores Pin-Vieito N, Tejido-Sandoval C, de Vicente-Bieiza N, Sánchez-Gómez C y Cubiella J.

El Premio de la Fundación Centro Oncológico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro, dotado con 9.000 euros al mejor trabajo de tema libre de investigación oncológica clínica, publicado en una revista internacional recogida en el Journal of Citations Reports y publicado en cualquier día de los dos años anteriores a esta convocatoria ha sido concedido al trabajo: “Survival prediction and treatment optimization of multiple myeloma patients using machine-learning models based on clinical and gene expression data”,

subscrito por Adrián Mosquera Orgueira, Marta Sonia González Pérez, José Ángel Díaz Arias, Beatriz Antelo Rodríguez, Natalia Alonso Vence, Ángeles Bendaña López, Aitor Abuín Blanco, Laura Bao Pérez, Andrés Peleteiro Raíndo, Miguel Cid López, Manuel Mateo Pérez Encinas, José Luis Bello López y María Victoria Mateos Manteca.

Se ha concedido también un accésit al trabajo “Rethinking prognostic factors in locally advanced or metastatic urothelial carcinoma in the immune checkpoint blockade era: a multicenter retrospective study”, del que son autores J. Ruiz-Bañobre, A. Molina-Díaz, O. Fernández-Calvo, N. Fernández-Núñez, A. Medina-Colmenero, L. Santomé, M. Lázaro-Quintela, M. Mateos-González, N. García-Cid, R. López-López, S. Vázquez y U. Anido-Herranz.



El Premio de Previsión Sanitaria Nacional (PSN) dotado con 3.000 euros al mejor trabajo inédito sobre “Humanidad y Ejercicio Profesional” (aspectos humanísticos de la profesión médica tanto desde el punto de vista científico como en la actividad clínica) ha sido otorgado al trabajo titulado: “Humanizando paso a paso la unidad de cuidados críticos de anestesia” del que es primer autor Palau Martí, Cristian y coautores Pajares Moncho, María Azucena, Moreno Puigdollers, Ignacio, Pérez Solaz, Amparo y Argente Navarro, María Pilar.



Se ha reconocido con un accésit en esta categoría al trabajo titulado: “¿Es posible hoy dia una atención humanizada en la asistencia sanitaria?" cuyo primer autor es Naranjo Rodríguez, Benjamín y coautora Naranjo Vela, María del Carmen.



Los premios serán entregados en la inauguración del Curso Académico 2024, que tendrá lugar el próximo día 26 de enero, a las 19.00 horas, en la sede de la Real Academia de Medicina, en A Coruña.