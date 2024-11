418 vecinos del Barrio de las Flores piden gastar 'su' millón de otra manera

Que inviertan un millón de euros en ti no parece ser per se motivo de satisfacción para los beneficiarios. El cómo también importa, o al menos eso es lo que quieren dejar claro 418 vecinos del Barrio de las Flores que han dejado su rúbrica en el escrito que hoy presentará la Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores. En el mismo se pone el foco sobre el proyecto de ascensor en la calle Azucenas, aunque no se trata de un rechazo a la construcción en sí.



Según indican los residentes, existen modos y alternativas para realizar esa inversión en el barrio. “No es una protesta contra el ascensor en sí, lo que queremos es que se invierta en accesibilidad de otra manera: pasos de peatones adaptados o la modernizacion del asfalto para que nuestros mayores puedan pasear”, dice Caluxa Barrientos, presidenta de una de las dos agrupaciones de representación vecinal. “Con ese millón de euros se puede gastar mejor”, indica.



El proyecto en cuestión permitirá comunicar, de forma vertical, la plataforma de acceso al edificio de viviendas al norte de la calle Azucenas con la construcción sur.



Enmarcado dentro del Plan Director de Rehabilitación Integrada, también se incluye la reforma del parque infantil del centro de la plaza, así como las mejoras en la red de saneamiento y la iluminación pública..

Tampoco cree Caluxa Barrientos que esa zona infantil donde se va a actuar sea prioritaria. “No hemos visto un solo niño jugando, es una calle que no usa nadie”, advierte. “La gente no ve normal este proyecto y hay enfado. Somos 418, pero si hubiéramos ido exponiendo el tema puerta por puerta hubiéramos sido muchos más”, indica la presidenta de la Asociación Veciñal en Defensa do Barrio das Flores.



Por su parte, la Plataforma Vecinal dice estar a favor del Plan Director del barrio, al hilo del cual se ha reunido varias veces con el Ayuntamiento.